양천구, 제26회 사회복지의 날 기념식…실제 이야기 담긴 창작뮤지컬 호응

|이기재(오른쪽에서 네 번째) 양천구청장이 제26회 사회복지의 날 행사에서 유공자 표창 후 기념사진을 찍는 모습. 양천구 제공
서울 양천구는 제26회 사회복지의 날을 맞아 지난 8일 양천디지털미디어센터에서 기념행사를 개최했다고 9일 밝혔다.
사회복지 종사자의 자긍심을 높이고 노고를 격려하기 위해 마련된 이번 행사에는 이기재 양천구청장을 비롯해 지역 내 사회복지 시설 종사자, 관계기관, 주민 등 약 150여명이 참석했다.
이날 1부 기념식에서는 사회복지 분야 유공자 표창이 진행됐다. 구는 지역 복지에 기여한 복지시설종사자, 구민, 공무원 등 19명에게 구청장 표창을 전달했다.
이어지는 2부에서는 창작뮤지컬 공연 2편이 옴니버스 형식으로 펼쳐졌다. 양천구 사회복지 종사자의 실제 이야기로 구성된 공연을 관람하며, 참가자 모두 공감하며 즐길 수 있는 시간을 가졌다.
이기재 양천구청장은 “우리 사회에서 가장 약하고 어두운 곳을 살피고 있는 사회복지사 여러분께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 현장의 생생한 목소리에 귀 기울여 정책에 잘 반영될 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.
유규상 기자
