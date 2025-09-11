서울시, 물 부족 강릉에 병물 아리수 2만 1000병 추가 지원…“최대 10만병 계획”

|서울시가 최악의 가뭄 여파로 제한 급수에 들어간 강원 강릉에 병물 아리수 2만 1000병(2ℓ)을 추가 지원한다. 병물 아리수는 11t 규모 수송차량 5대에 실려 강릉아이스아레나로 전달된다. 사진은 출발 전 관계자들이 기념 촬영을 하는 모습. 서울시 제공
서울시는 극심한 가뭄을 겪는 강원 강릉에 병물 아리수 2만 1000병(2ℓ)을 추가 지원한다고 11일 밝혔다.
앞서 시는 지난달 20일과 이달 1일에도 강릉에 병물 아리수를 지원한 바 있다. 이날 추가 지원까지 총 공급 규모는 4만 6000여병이다.
현재 시가 비축한 병물 아리수는 2ℓ 3만명, 350㎖ 12만병 등 총 15만병 이상이다. 시는 강릉시와 협의해 총 10만병 규모까지 병물 아리수 지원을 확대할 계획이다.
이회승 서울아리수본부장은 “병물 아리수는 2ℓ 기준 하루 7000병 이상 생산할 수 있다. 비축 물량도 충분하다”라며 “강릉시의 급수 상황을 계속해서 확인하고 필요시 신속하게 추가 공급에 나설 것”이라고 말했다.
임태환 기자