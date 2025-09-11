서울Pn

서울 체력인증센터 100곳으로… 건강 수명 3세

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시, 추석 대비 ‘온라인 축산물·배달앱 반찬’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강변 정비 ‘강동 리버 그린웨이’ 본궤도

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

아이들의 생각이 곧 정책으로… 성북구 ‘아동친화도

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 물 부족 강릉에 병물 아리수 2만 1000병 추가 지원…“최대 10만병 계획”

서울시가 최악의 가뭄 여파로 제한 급수에 들어간 강원 강릉에 병물 아리수 2만 1000병(2ℓ)을 추가 지원한다. 병물 아리수는 11t 규모 수송차량 5대에 실려 강릉아이스아레나로 전달된다. 사진은 출발 전 관계자들이 기념 촬영을 하는 모습. 서울시 제공


서울시는 극심한 가뭄을 겪는 강원 강릉에 병물 아리수 2만 1000병(2ℓ)을 추가 지원한다고 11일 밝혔다.

앞서 시는 지난달 20일과 이달 1일에도 강릉에 병물 아리수를 지원한 바 있다. 이날 추가 지원까지 총 공급 규모는 4만 6000여병이다.

현재 시가 비축한 병물 아리수는 2ℓ 3만명, 350㎖ 12만병 등 총 15만병 이상이다. 시는 강릉시와 협의해 총 10만병 규모까지 병물 아리수 지원을 확대할 계획이다.

이회승 서울아리수본부장은 “병물 아리수는 2ℓ 기준 하루 7000병 이상 생산할 수 있다. 비축 물량도 충분하다”라며 “강릉시의 급수 상황을 계속해서 확인하고 필요시 신속하게 추가 공급에 나설 것”이라고 말했다.


임태환 기자
오세훈 “백사마을 사회통합·상징 공간 될 것”

35층·3178가구 명품단지 탈바꿈 12월 철거 완료… 2029년 입주 목표

청년 창업에 날개… 유니콘 키우는 성동[현장 행정]

‘성동청년 창업이룸센터’ 문 열어

착한 소비로 나눔 실천할 중랑구민 모여라

12일 중앙광장서 ‘새마을 알뜰장터’ 재사용 물품 판매 수익 취약층 지원

“치매노리터서 기억·집중력 키워요”…어르신 정신건강

상반기 청림동 등서 1193명 참여 만족도 조사 5점 만점에 평균 4.6 구강 건강 프로그램도 연계 진행

