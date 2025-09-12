정하용 경기도의원, 사회적경제원장 후보자 전문성·업무공백 집중 검증



경제노동위원회 정하용 의원이 9월 11일 열린 경기도사회적경제원 원장 후보자 인사청문회에서 후보자의 전문성과 업무 공백에 대해 집중 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 정하용 의원(국민의힘, 용인5)은 11일 열린 경기도사회적경제원 원장 후보자 인사청문회에서 후보자의 전문성과 업무 공백, 김동연 지사와의 인연 등을 집중 추궁했다.정하용 의원은 후보자의 산업공학·마케팅 전공과 한국농촌경제연구원, 국립농수산대학, 농협중앙회 관련 경력을 언급하며 “사회적경제 분야 직접 경험이 부족하다”고 비판했다. 이어, “경기도 전체 사회적경제 육성과 사회문제 해결 사업 등 특수성과 전문성이 요구되는 기관을 이끌 자격 근거를 분명히 제시해야 한다”고 지적하며, 농업 분야에 전문성과 연구 성과에도 불구하고 농수산진흥원이 아닌 평생교육진흥원과 사회적경제원장으로 연속 지원한 배경을 따져 물었다.또한 2020년부터 2023년 초까지 약 2년 2개월간의 업무 공백과 그 기간 발생한 근로소득 문제를 거론하며, “인사검증 청문회 자료에 이력 누락이 있어서는 안 된다. 해당 기간의 활동 내역을 상세히 해명해야 한다”고 강조했다. 이어 “업무 공백 시기에 김동연 지사와 함께 한국벤처농업대학 행사에 참석한 기록이 확인된다”며 “이 인연이 어떻게 이어져 오늘의 인사로 연결된 것인지 의문이 남는다”고 지적했다.끝으로 정하용 의원은 “사회적경제원은 장애인기업 등 사회적 약자를 위한 사업을 포함해 도민 삶의 질을 높이고 지속가능한 발전을 이끌어야 하는 핵심 기관”이라며 “지역 공동체, 협동조합, 사회적기업, 마을기업과 함께 역할을 다할 수 있도록, 기관의 위상에 걸맞은 전문성과 책임 의식을 갖춘 리더가 필요하다”고 강조했다.온라인뉴스팀