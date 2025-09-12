보스턴 바이오 주역, 랩센트럴 회장이 노원에 온 이유는

혁신의 아이콘 요하네스 회장, 방한 기간 2차례 노원 방문

서울시-노원구 꾸준한 노력으로 성사돼



오승록(왼쪽) 서울 노원구청장이 12일 구청 옥상에서 요하네스 프루에하우스 랩센트럴 회장과 S-DBC(서울디지털바이오시티)가 추진될 창동차량기지을 둘러보고 기념사진을 찍고 있다. 노원구 제공



오승록(왼쪽 세 번째) 서울 노원구청장이 12일 자연휴양림 수락휴에서 요하네스 프루에하우스 랩센트럴 회장, 김창규 균형발전본부장과 대화하고 있다. 노원구 제공



오승록(오른쪽 첫 번째) 서울 노원구청장이 12일 구청장 집무실에서 요하네스 프루에하우스 랩센트럴 회장에게 S-DBC(서울디지털바이오시티) 조성 구상에 대해서 설명하고 있다. 노원구 제공

방한한 ‘보스턴 바이오의 주역’ 요하네스 프루에하우프 랩센트럴 회장이 12일 노원구 S-DBC(서울디지털바이오시티)의 현장을 방문했다.이날 노원구에 따르면, 요하네스 회장은 창동차량기지 일대, 아레나 건립현장, 노원구청 옥상 전망대를 방문했다. 내년 남양주 진접으로 지하철 4호선 차량기지 이전 후, 이곳에 조성될 S-DBC 현장을 실제로 둘러보고 2만석 규모의 K팝 전문공연장 공사 현장도 살펴봤다.또 노원구는 창동차량기지가 내려다보이는 노원구청 옥상 전망대에서 사업 조성지가 가진 입지조건과 주변 환경에 대해 설명했다. 이어 오승록 노원구청장과 서울시 균형발전본부장 등 관계자들과 함께 바이오 산업단지 활성화 방안을 논의했다. 아울러 도심형 자연휴양림 ‘수락휴’도 둘러봤다. 오는 14일에는 지역 국회의원 등 관계 인사들과 만나 세계 바이오산업의 현안과 지역의 집중적인 지원의 필요성 등을 설명할 예정이다.노원구 관계자는 “S-DBC의 성공적인 추진을 위해 서울시와 노원구가 지난 2023년부터 보스턴의 랩센트럴측과 개별 방문 등 현안에 대한 논의를 이어온 연장선”이라고 설명했다. 특히 이번 방문은 지난 6월 바이오 USA 행사 참석을 위한 현지 출장 과정에서 오 구청장과 시 관계자가 직접 제안해 성사됐다.요하네스 회장은, 랩센트럴 회장이자 바이오랩스(Biolabs) CEO로 현재도 왕성한 활동을 이어가고 있다. 특히 바이오랩스의 해외 진출을 검토할 때 시장 규모와 함께 정주 여건, 시장을 둘러싼 문화적 배경을 고려하는 것으로 알려졌다. 노원구 관계자는 “S-DBC 사업 외에도 교통망, 서울 아레나와 힐링여가 인프라 등 직주락 집약도시로 나아가는 노원구의 비전을 적극 소개했다”고 설명했다.오 구청장은 “바이오산업단지의 성공은 하드웨어의 개발과 동시에 산업 생태계가 유기적으로 혁신을 촉진하는 소프트웨어 전략이 병행되어야 한다”며 “보스턴의 혁신 DNA를 노원에 이식해 사업을 성공적으로 추진하겠다”고 말했다.서유미 기자