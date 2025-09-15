영남 최초 4대 프로스포츠 구단 보유… “생활체육 천국 부산 만들 것”

생활체육 참여율 1위 도시 부산



지난해 2월 부산 벡스코에서 부산세계탁구선수권대회 개회식이 열리고 있다.

부산시 제공

부산시가 다양한 방법으로 생활체육 활성화를 추진하면서 시민의 체육활동 참여율이 전국 주요 도시 중 1위로 올라서는 등 성과가 나타나고 있다.부산시는 시민의 주 1회 이상 규칙적 체육활동 참여율이 지난해 기준 80.3%였다고 14일 밝혔다. 이는 전국 주요 7개 도시 중 가장 높은 것이다. 부산 다음은 대전 76.5%, 울산 71.5% 순이었다. 부산도 2022년에는 참여율이 61.6%에 불과했지만 지난해 73.0%로 오르는 등 최근 2년간 체육활동 참여율이 18.7% 포인트 증가하면서 80%를 돌파했다.2020년 40.7%에 불과했던 걷기 실천율은 매해 꾸준히 증가해 지난해에는 60.3%까지 늘었다. 이는 전국 주요 도시 중에서 서울 68.0% 다음으로 높은 실천율이다. 실제로 총길이 278.8㎞인 지역 탐방로, ‘갈맷길’ 완보자 수도 5년째 증가하면서 지난해까지 누적 8175명을 기록했다.이는 시가 생활체육 참여 여건 개선, 각종 스포츠 대회와 프로구단 유치 등을 통해 일상 속 체육에 관한 관심을 키워 온 영향으로 풀이된다. 시는 지난해 2월 세계탁구선수권대회를 개최했고, 2023년 남자 프로농구단 KCC 이지스, 올해 남자 프로배구단 OK저축은행 읏맨을 연고 구단으로 유치해 영남권에서 처음으로 4대 프로스포츠인 야구·축구·농구·배구 구단을 모두 보유한 도시가 됐다.시는 또 올해부터 5월을 생활체육의 달로 지정, 배구·테니스·파크골프·볼링·에어로빅힙합 등 ‘5대 인기 종목 전국 생활스포츠 페스티벌’도 개최했다. 오는 21일에는 광안대교 등 해상교량 4개, 지하차도 2개, 터널 1개 등 77㎞를 자전거를 타고 달리는 ‘세븐브릿지 투어: 라이딩 인 부산’도 개최한다.부산시 관계자는 “스포츠는 시민의 건강을 지키고 활기찬 공동체를 만드는 데 크게 기여한다. 생활체육 시설을 확충하고 관련 대회, 아카데미, 프로그램도 늘려 생활체육 천국 도시가 되게 하겠다”고 밝혔다.부산 정철욱 기자