군포시 민생회복 소비쿠폰 1차분 신청 98.9%, 404억 원 지급

하은호 군포시장 ‘2차분 지급도 인력지원 등 최선 다해달라’


  •
군포시청 전경


경기 군포시는 민생회복 소비쿠폰 전체 대상자 중 98.9%가 신청해 총 404억원이 지급됐다고 17일 밝혔다.

신청 수단별로 신용·체크카드가 168,455명(67.1%)으로 가장 많았고 지역사랑 상품권 64,530명(25.7%), 선불카드가 15,477명(6.2%)으로 뒤를 이었다.

신용·체크카드 등 지급분은 404억 원 중 72.3%인 292억 원이 사용됐다.

군포시는 원활한 민생회복 소비쿠폰 1차 지급을 위해 각 행정복지센터에 기간제근로자 5주간 3명씩 배치했고 찾아가는 신청 등 서비스를 운영하기 위해 공무원 인력도 연 800명을 지원했다.

이와 함께 고령자·장애인 등 거동이 불편해 주민센터를 방문하기 어렵고 신청을 도와줄 대리인도 없는 경우 각동 행정복지센터 등에서 직접 찾아가는 신청 서비스를 운영해 요양원·요양시설·고령자 등 137개소 242명에게 민생회복 소비쿠폰을 지급했다.

군포시는 추석 전 2차 소비쿠폰 지급을 준비 중이다. 9월 22일부터 10월 31일까지 전 시민의 90%(소득 상위 10% 제외)에 1인당 10만원씩 지급할 예정이다.

하은호 시장은 민생회복 소비쿠폰 2차 지급을 대비해 각 동 행정복지센터에 기간제근로자 및 공무원 인력을 지원하고 홍보를 적극 실시하는 등 시민들이 불편이 발생하지 않도록 최선을 다할 것을 당부했다.

안승순 기자
