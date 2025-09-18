댕댕이와 그대… 사랑 물드는 서대문구

서울Pn

반려견 키우는 미혼 남녀들 만남
새달 31일·11월 1일 ‘썸댕문’ 행사


  •
서울 서대문구 내품애센터 전경.
서대문구 제공


서울 서대문구는 서대문구가족센터가 다음달 31일과 11월 1일 서대문 내품애센터에서 반려견을 키우는 미혼남녀 만남 행사 ‘썸댕문 위드 내품애센터’를 연다고 17일 밝혔다.

지난 4월 커플 매칭률 65%를 달성하며 성황리에 종료된 ‘썸대문 위드 벚꽃’의 두 번째 행사다. 서대문 내품애센터는 반려동물 복합문화공간으로 일부 장소를 이번 행사에 어울리게 꾸밀 예정이다.

하루에 미혼남녀 12명씩 이틀간 24명이 반려견과 함께하는 레크리에이션 및 커플게임, 일대일 데이트, 저녁식사 등에 참여한다. 행사를 마칠 때 각각 마음에 드는 이성을 3순위까지 제출하며 최종 커플로 성사되면 후속 데이트도 지원받는다.

서대문구에서 일하거나 거주하면서 반려견(중·소형견)을 키우는 28~39세 미혼남녀가 참여할 수 있다. 희망자는 다음달 12일까지 서대문구청 공지사항을 참고해 온라인으로 신청하면 된다. 거주지, 나이 등을 확인하기 위한 1차 서류 심사 후 무작위 추첨으로 참여자를 선정한다.

이성헌 서대문구청장은 “선선한 가을날 서대문구의 청춘남녀들이 반려견과 함께 이성을 만나며 즐거운 추억을 쌓고 소중한 인연도 만들 수 있길 기대한다”고 했다.﻿


서유미 기자
2025-09-18 20면
