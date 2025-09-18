장성군, ‘제2회 장성 푸른들 잔디축제’ 연다···20일 개최

전국 최대 잔디 생산지···장성군 삼서면서

대금 연주· 퓨전국악 그룹 ‘올라’ 등 공연



전남 장성군 ‘제2회 푸른들 잔디축제’ 홍보 포스터. (장성군 제공)

전국 잔디 최대 생산지인 전남 장성군에서 푸른들 잔디 축제가 열린다.장성군은 전국 잔디 생산량의 약 40%를 차지하고 있는 장성군 삼서면에서 오는 20일 ‘제2회 장성 푸른들 잔디축제’를 연다고 18일 밝혔다.삼서 주민들의 통기타·난타·라인댄스·요가 공연과 ‘삼서 잔디의 역사’ 영상 상영, 수해리 주민들의 노래 공연 등 다채로운 프로그램들이 관객들에게 선보인다.전통 가락의 아름다움을 느끼게 해줄 송경배 대금 연주, 퓨전국악 그룹 ‘올라’, 신유식의 색소폰 연주와 가수 최유진·진이랑·정소라의 축하 무대도 마련됐다. 행사 중간에는 오엑스(OX) 퀴즈, 보물찾기 등 관객 참여 프로그램도 진행된다.군 관계자는 “잔디밭에서 즐기는 캠핑 체험과 추억을 사진으로 남길 수 있는 ‘잔디 감성 포토존’, 허기를 달래 줄 ‘먹거리존’도 마련돼 다양한 추억을 담을 수 있다”고 설명했다.임형주 기자