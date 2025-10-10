홍원길 경기도의원, 2025 경기도 정책토론회 “기후변화 대응 미래 농업 경쟁력 강화 방안” 위한 토론회 개최



홍원길 의원(문화체육관광위원회)이 1일 좌장을 맡은 ‘기후변화 대응 미래 농업 경쟁력 강화 방안’ 정책토론회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 홍원길 의원(국민의힘, 김포1)이 좌장을 맡은 「기후변화 대응 미래 농업 경쟁력 강화 방안」 정책토론회가 지난 1일(수) 김포고촌농협 장곡지점 대회의실에서 개최됐다.이번 토론회는 경기도와 경기도의회가 공동으로 주최하는 ‘2025 경기도 정책토론회’의 일환으로 개최되었으며 김시용ㆍ이기형ㆍ오세풍 경기도의원을 비롯하여 김포시 농업 경영인과 종사자, 관계자 등이 참석하여 자리를 빛냈다.주제발표를 맡은 김동환 사단법인 농식품신유통연구원 원장은 “기후변화 위기 대응을 위해 재해에 강한 품종 개발과 수입보장보험 등 농가 경영 안정제도를 확대할 필요가 있으며, 동시에 생산ㆍ가공ㆍ유통의 전 과정을 데이터로 관리하는 AI 기반 디지털 농업으로의 전환과 스마트 APC 확산이 필요하다”고 제언했다.이어진 토론에서 첫 번째 토론을 맡은 방성환 경기도의회 농정해양위원회 위원장은 “자연재해와 농촌 고령화, 일손 부족 문제 해결을 위해 AI 기반 스마트농업이 필요하며 이를 뒷받침할 전문 인력 양성과 플랫폼 구축이 시급하다”고 강조했다.두 번째 토론을 맡은 김명덕 김포시 스마트 농업연구회장은 “중소농가 맞춤형 스마트농업 지원과 교육 인프라 확충, 규제 완화를 통한 혁신적 농업 환경 조성이 중요하다”고 제언했으며 세 번째 토론을 맡은 조동환 김포고촌농협 조합장은 “농협 차원의 금융·유통 지원을 강화해 농업인 소득 안정을 도모하고 협동조합 중심의 지속가능 농업과 농촌 공동체 회복이 필요하다”고 밝혔다.네 번째 토론을 맡은 정인웅 경기도 친환경농업과장은 “농가 소득 불안정을 해소하기 위해 ‘농업수입안정보험’ 전면 확대 등 지원 체계를 고도화하고 미래 농업 경쟁력을 높이는 정책 발굴에 힘쓰겠다”고 전했으며, 마지막 토론을 맡은 심성규 김포시 농업기술센터 기술지원과장은 “폐교·폐기숙사를 활용한 사회혁신형 스마트팜 조성과 가축분뇨 자원화, 로컬푸드 유통 확대 등 저탄소 농업 활성화를 위한 공익적 보상 강화가 필요하다”고 제언했다.좌장은 맡은 홍원길 의원은 “기후변화 대응과 미래 농업 경쟁력 강화를 위해 다양한 의견을 나눈 뜻깊은 시간이었다”며 “오늘 논의된 농업 시설환경 개선, 농업 교육의 필요성, 조례 개정, 예산 확보 등 현장의 목소리를 충실히 반영해 정책과 의정활동에 적극 활용하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀