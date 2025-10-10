서울Pn

검색

“곳곳에서 땅 꺼지는데 국비는 제자리”…서울시,

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

환승 횟수부터 반려동물 탑승까지…서울 시내버스 캐

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘한글 이름 쓰기’ 등 서울 579돌 한글날 행사

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강 작가 살던 우이동 주택 매입한 강북구…“문학

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

광주경찰청, 보이스피싱 예방 유공자 감사장 전달

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

광주경찰청, 보이스피싱 예방 유공자 감사장 전달
금거래소 관계자의 신고로 노후자금 4억 원 지켜내


  •
김영근 광주경찰청장이 10일 보이스피싱 예방에 공로가 큰 금거래소 관계자에게 감사장을 수여했다. (광주경찰청 제공)


광주경찰청은 보이스피싱 피해를 주도적으로 예방한 광주의 한 금거래소 관계자에게 감사장을 수여했다고 10일 밝혔다.

청에 따르면, 이번 감사장을 수여받은 금거래소 관계자는 지난 9월 말 광주광역시 동구 소재 자신의 금은방에 4억원 상당의 금을 구매하러 온 고객의 행동을 수상히 여겨 112에 신고해 피해를 예방한 공로를 인정 받았다.

이 관계자는 광주경찰청에서 제공받은 홍보물을 고객에게 보여주고, 즉시 112 신고해 고객이 평생 모아 둔 4억 원의 노후자금을 지킬 수 있었다.

당시, 고객은 최근 유행하는 ‘카드배송, 검사․금감원 사칭’ 피싱범에게 속아 ‘자산보호 명목으로 골드바를 구매’하기 위해 금거래소에 방문 한 것으로 확인됐다.

금거래소 관계자는 다량의 금을 판매하여 개인적인 이익을 얻을 수 있음에도 불구하고, 보이스피싱 피해를 의심하고 신속히 112에 신고함으로써 범죄피해를 예방한 책임감 있고 성숙한 시민의식을 발휘했다.

광주경찰청은 최근 보이스피싱 수법이 진화하면서 올 7월부터 피해자가 금(골드바)을 구매 해 전달하는 방식의 피해 사례가 증가해 지역 내 금거래소(금은방)를 대상으로 보이스피싱 예방 홍보물을 제작․배포 하는 등 예방 활동을 펼쳐왔다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr