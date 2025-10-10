추석 연휴 막판 가볼 만한 곳, 안성 ‘남사당 바우덕이 축제’



안성 ‘2025 남사당 바우덕이 축제’가 12일까지 추석 연휴 막판 화려하게 펼쳐진다.경기 안성시는 “바우덕이 축제가 지난 8일 길놀이 퍼레이드 등으로 꾸며진 전야제에 이어 9일 오전 개장식을 시작으로 안성맞춤랜드와 안성천 일대에서 오는 12일까지 펼쳐진다”라고 10일 밝혔다.올해 축제는 추석 연휴와 맞물린 가운데 부스 위치를 새롭게 하고, 전통연희와 각종 프로그램을 강화했다. 또 수도권에서 유일하게 선정된 대한민국 문화도시이자 2025 동아시아 문화도시로 안성의 문화적 위상을 높이고자 다양한 콘텐츠와 공연, 체험을 마련했다.개장식은 축제장 정문에서 김보라 안성시장을 비롯한 윤종군 국회의원, 안성시의회 의원, 기관 단체장 등이 참석해 타종식과 테이프 커팅식 등이 진행됐다. 이어‘안성의 울림’을 주제로 바우덕이 풍물단 등 다채로운 공연이 펼쳐졌다.축제 첫날에는 남사당 6마당을 직접 체험할 수 있는 신설 프로그램‘바우덕이 테마파크’와 장인·공예문화의 진수를 느낄 수 있는 안성문화장 페스타, 농축산물 판매장, 먹거리 마당 등 다양한 부스에 관람객들의 발길이 이어졌다. 안성문화장 페스타는 대한민국 문화도시와 연계한 대표 프로그램으로 ‘옛것의 힙함, 오늘의 문화로’를 주제로 관람과 체험형 이벤트가 펼쳐져 일반 관광객뿐 아니라 국경을 초월해 다수의 외국인이 참여하며 호응을 받았다.축제 마지막 날인 12일 오후 7시 펼쳐지는 폐막식에서는 안성시 홍보대사를 맡고 있는 트로트 가수 안성훈과 안성맞춤아트홀 상주단체 밴드날다의 공연, 드론 1천 대가 꾸미는 드론쇼 등이 펼쳐진다.김보라 안성시장은 “바우덕이는 시대를 초월해 우리 민족의 예술혼을 대표하는 인물”이라며 “이번 축제를 통해 시민과 관광객 모두가 안성의 전통과 문화, 그리고 공동체의 가치를 느끼며 행복한 시간을 보내시길 바란다”라고 말했다.안승순 기자