남사당 바우덕이 축제 ‘안성 문화장 페스타’, 글로벌 축제 비전 제시하다



안성 2025 남사당 바우덕이 축제현장에서 김보라 시장이 안성문화장 페스타 공예자판기 섹션을 둘러보고 있다. (안성시 제공)



안성 2025 남사당 바우덕이 축제현장에서 문화장인이 공예를 시연하고 있다.(안성시 제공)



2025 남사당 바우덕이 축제 현장에서 외국인들이 문화장 페스타를 체험하고 있다. (안성시 제공)

지난 9일 개막한 안성 2025 남사당 바우덕이 축제가 문화도시 안성의 경쟁력을 강화하고 해외문화와 교류하는 다채로운 프로그램을 통해 흥행을 이어가고 있다.수도권 유일의 대한민국 문화도시이자 동아시아 문화도시로 선정된 안성시는 올해 축제에서 관련 콘텐츠를 기획하며 세계로 뻗어가는 글로벌 축제의 비전을 제시했다.특히 ‘안성문화장 페스타’는 대한민국 문화도시와 연계한 프로그램으로 ‘옛것의 힙함, 오늘의 문화로’를 주제로 관람과 체험, 참여형 이벤트가 펼쳐지고 있다.축제장 주 무대 앞에 조성된 문화장 페스타 공간은 19명의 문화 장인이 참여해 전시, 시연, 판매 등을 겸한 ‘안성문화장인전’과 다양한 테마 체험을 즐길 수 있는 ‘안성문화상단전’, 청년 공예가들과 함께하는 ‘공예체험 하우스’, 그리고 이색 공예품을 만날 수 있는 ‘힙크래프트 편집숍’ 등이 마련됐다.또한, 안성맛춤 디저트 공모전에서 선정된 수상작을 맛볼 수 있고, 안성문화장을 주제로 한 쇼룸, 문화장인의 공예품을 살 수 있는 공예자판기, AI를 활용해 조선시대 본인 모습을 촬영할 수 있는 포토 부스 등으로 특별함을 더했다.올해는 글로벌 축제의 상징성을 강화하는 동아시아 문화도시 프로그램도 마련됐다.한국, 중국, 일본의 전통의상 체험은 물론, 각국의 문화를 경험할 수 있는 부스가 설치됐고, 중국 후저우와 마카오, 일본 가마쿠라시의 전통 공연을 감상할 수 있다.수변공원에서는 한·중·일의 상징적 색채와 문화 요소가 어우러진 동아시아 빛 축제가 펼쳐져 축제장의 밤을 환하게 밝히며 관객들에게 색다른 즐거움과 행복을 선사한다.김보라 시장은 “올해 바우덕이 축제는 안성의 유구한 장인정신과 공예 문화를 널리 알리고, 다양한 국가와 교류하는 문화도시 안성의 의미 있는 출발점이 될 것”이라며 “가족, 친구, 연인과 함께 잊지 못할 추억을 만들어 가시길 바란다”라고 밝혔다.안승순 기자