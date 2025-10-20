[단독] 재정 어렵다면서 해외 대학 평가에 억대 홍보비 쓴 국립대[생각 나눔]

“유학생·연구자 유치 위해 불가피” “실효성 의문… 세금 사용 부적절”



최교진 부총리 겸 교육부 장관이 30일 서울 포시즌스 호텔에서 열린 ‘국가 균형성장을 위한 지방대학 육성’ 거점 국립대 총장 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2025.9.30 연합뉴스

경북대 등 일부 국립대들이 ‘세계 대학 순위’를 발표하는 해외 대학 평가기관에 억대 광고비를 지출한 것으로 나타났다. 대학들은 “인지도 상승과 유학생 유치를 위한 투자”라는 설명이지만, 세금으로 운영되는 국립대가 교육·연구 등 본질적인 경쟁력 강화보다 해외 기관 홍보비로 거액을 쓰는 것은 부적절하다는 반론도 만만찮다.19일 서울신문이 국회 교육위원회 소속 박성준 더불어민주당 의원실을 통해 확보한 ‘2020~2025년 8월 국립대 광고 집행 내역’을 보면, 강원대·경북대·전북대 등 세 대학이 영국 대학 평가기관인 쿼카렐리시몬즈(QS)와 타임스고등교육(THE)에 광고비를 지급한 것으로 확인됐다. QS와 THE는 매년 세계 대학 순위를 각각 발표하는데, 학생 모집 등에 영향을 주는 지표로 활용된다.강원대는 2023년부터 2026년 6월까지 두 기관과 총 3억 500만원의 광고 계약을 맺었다. 경북대는 두 기관에 2020년 6월부터 2025년 7월까지 총 2억 1200만원, 전북대는 QS에 2020년 1600만원을 지출했다. 대부분 온라인 배너나 잡지 광고, 구독료 등 ‘패키지 홍보’ 형태였다.대학들은 유학생과 연구자 유치, 홍보를 통한 인지도 향상을 위해 불가피한 투자라는 입장이다. 강원대 관계자는 “평판도와 대내외 이미지를 제고하고 (평가 순위 등) 지표 개선으로 글로벌 경쟁력을 높이기 위한 것”이라고 밝혔다. 경북대 관계자도 “해외 연구자 및 유학생 유치의 통로 역할을 한다”고 했다.반면 재정난 속에 해외 기관에 거액의 광고비를 쓰는 게 부적절하다는 반론도 나온다. 한 국립대 관계자는 “순위 상승에 대한 기대로 광고비를 집행하지만 실제 학생 유치 효과는 검증이 필요하다”고 말했다. 박남기 전 광주교대 총장은 “논란의 여지가 있는 평가에서 높은 순위를 받기 위해 국립대 예산을 쓰는 건 바람직하지 않다”고 비판했다.박성준 의원은 “국립대가 해외 순위에 집착할 게 아니라 연구와 인재 양성이라는 기본 책무에 집중해야 한다”고 지적했다.김지예 기자