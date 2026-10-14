김기덕 서울시의원, 문화탐방 통한 소통과
윤수혁 서울시의원, 대경생활과학고 야외무대
장민수 경기도의원 “경기도 청년들의 개정조
손성익 경기도의원 “현장체험학습 안전, 교
“종로 100일… 새로운 내일 위한 시간” [현장
유찬종 구청장 소통라운지 운영
“사고파는 공간서 교류의 장으로”… 광진 전통시장들
중곡제일시장 찾은 김경호 구청장
‘이토록 창의적인 성수’ 23만 몰렸다
‘크리에이티브×성수’ 최대 인파
미디어아트·무용·강연·투자유치
유보화 “기업·창작자·시민 연결”
양천 ‘2호선 신정지선 연장’ 촉구
김포시와 대광위에 연장안 제출
이기재 “신월동 교통난 해결 위해”
동대문구, 최정원·자우림과 ‘동대문페
“한가위에 경기 전통주 한잔 어때요?
하늘엔 블랙이글, 땅에선 K방산 수출
‘풍요로운 수확, 따뜻한 마음’…제2
전남광주, 서·논술형 평가 단계적 도
전남광주통합특별시교육청이 전국 최초 내년 초·중학교 서·논술형 평가 전면 도입 방침을 철회하고 ‘단…
농대생이 AI, 공대생이 농업… ‘인
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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