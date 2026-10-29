강서구청장, 신청사에서 첫 회의하고 초등생에게 ‘열린 구청’ 소개

강서구, 마곡통합신청사로 이전…“열린 청사” 강조



강서구, 마곡 통합신청사 첫 간부회의

진교훈(왼쪽) 서울 강서구청장이 지난 27일 마곡 통합신청사에서 열린 첫 간부회의를 주재하고 있다.

강서구 제공



신정초 학생들, 강서구 마곡 통합신청사 방문

진교훈(뒷줄 가운데) 서울 강서구청장이 29일 마곡 통합신청사를 찾은 신정초 학생들과 인터뷰 이후 기념 사진을 찍고 있다.

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진교훈 서울 강서구청장이 마곡 통합신청사에서 지난 27일 이전 이후 첫 간부회의를 열고 구민 중심 ‘열린 청사’를 강조했다. 인터뷰를 요청한 초등학생들과 마곡통합신청사와 구정을 소개하기도 했다.29일 구에 따르면 진 구청장은 지난 27일 3층 미래전략회의실에서 열린 간부회의에서 “모든 부서가 이사를 마쳤지만, 청사가 자리를 잡아가는 안정화 과정에 있는 만큼, 구민들이 불편을 겪을 수 있다”며 “신청사를 방문하는 구민들의 불편함이 없도록 청사 관리에 만전을 기해달라”고 당부했다. 안내 표지판이나 주차장 이용, 업무 처리 과정을 살펴달라고 한 것이다.구민과 함께하는 개방형 청사도 강조했다. 그는 “각종 행사 운영 시 다목적실 등 청사의 가용 공간을 적극 활용하고, 사용하지 않는 시간대에는 구민 대상 교육이나 직능단체 회의 등에 활용될 수 있도록 개방해달라”고 말했다.이어 29일에는 신정초 6학년 학생들과 인터뷰도 진행했다. 조별과제를 하던 학생 4명이 구청으로 전화를 걸어 인터뷰를 요청한 게 계기가 됐다. 같은 반 학생 19명을 청사로 초대했다.화곡동에 사는 한 학생이 청사 이전 배경을 묻자, 진 구청장은 “여러 곳에 분산돼 있던 청사를 한 곳으로 모아 복잡하고 다양해지는 행정 환경에 대응하고 구민 중심의 행정 서비스를 제공하기 위해서 청사를 이전했다”고 말했다. 가장 해결하고 싶은 과제로 “균형발전”을 꼽으면서 “계획도시인 마곡에 비해 열악한 구도심의 주거환경을 개선하기 위해 온 힘을 다할 것”이라고 덧붙였다.구정 현안도 소개했다. 진 구청장은 대장홍대선 착공, 강북횡단선 추진, 지하철 2호선 신정지선 연장 등 교통 인프라 확충부터 인공지능(AI)을 활용한 안전·교육·일자리 정책을 설명했다. 대화 이후 학생들은 청사 주요 공간을 둘러보며 구정에 대한 이해를 높였다.진교훈 구청장은 “새 청사에서 직접 보고 들은 오늘의 경험이 우리 동네에 관심을 갖고 더 큰 꿈을 키우는 계기가 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자