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이용구 서울시의원 “50조 원 서울시금고, 전산보안 검증·금리 및 위험분산 평가 체계 개편해야”

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이용구 서울시의원


서울특별시의회 행정자치위원회 이용구 의원(더불어민주당, 서대문4)은 6일 열린 제340회 정례회 재무국 대상 행정사무감사에서 서울시 시금고 선정 과정과 전산 보안 평가, 금리 및 출연금 관리 등을 집중 점검하며 금고 운영의 투명성과 안전성을 높일 것을 촉구했다.

이용구 의원은 올해 금고 지정 심의에서 신한은행의 전자 시스템 보안 능력에 만점 평가가 다수 부여된 점을 짚었다. 신한은행의 개인정보 유출 문제와 정보 보호 예산 감소(2025년 약 452억 원→약 405억 원, 국민은행은 약 860억 원 투입)를 제시하며 “막대한 세입·세출 자금을 관리하는 시금고인 만큼 전산 보안 능력에 대한 면밀한 검증이 필요하다”고 지적했다.

금고 운영의 경쟁성과 위험 분산 문제도 도마 위에 올랐다. 이 의원은 서울시 1금고 운용 자금(약 47조 원)이 인천시(약 14.4조 원)보다 3배 이상 큼에도 정기예금 금리는 2.39~3.45%로 인천시(3.93~4.57%)보다 현저히 낮다고 지적했다. 또한 서울시가 1·2금고를 모두 신한은행에 맡긴 반면 인천시는 복수 은행(신한·농협)으로 분리 운용 중인 점을 언급하며 복수 금고 취지에 맞춘 위험 분산과 평가 기준 점검을 주문했다.

이 의원은 일반회계로 편입된 시금고 출연금의 구체적 활용 현황과 성과를 추적할 관리 체계 마련을 요구했다. 이에 임재근 서울시 재무국장은 향후 개인정보 보호 협약 반영과 심의 자료 개선 지적에 공감을 표했다.

이용구 의원은 “서울시 시금고는 50조 원이 넘는 시민 재정을 관리하는 만큼 기존 평가 방식을 반복해선 안 된다”며 “개인정보 보호, 전산 보안, 금융 사고 시 위험 분산까지 종합적으로 검증하도록 평가 체계를 보완하고 투명한 금고 선정 제도를 마련해야 한다”고 강조했다.


김태이 리포터
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