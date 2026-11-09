이종민 서울시의원 “직장맘지원센터 중복 행정 통합하고 노무상담·권리구제 실질적 강화해야”

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서울특별시의회 보건복지위원회 이종민 의원(국민의힘, 비례)은 제340회 정례회 보건복지위원회 행정사무감사에서 서울시 동부권·서남권 직장맘지원센터의 특화사업 실효성과 중복 운영 문제를 지적하고, 중복되는 행정·관리 기능은 통합하되 전문 노무 상담과 권리구제 기능은 강화할 것을 촉구했다.이 의원은 최근 2~3년간 두 센터가 추진한 특화사업을 점검한 결과 권역별 상담 내용에 큰 차이가 없고 91% 이상 유사·동일한 사업을 수행하고 있다고 짚었다. 특히 동부권 센터의 경우 대면 상담이 이틀에 한 건꼴에 그치는 등 접근성 문제와 이용 실적 저조를 꼬집으며 각 센터를 별도로 유지해야 할 필요성에 의문을 제기했다.운영 효율성 측면에서도 2026년 기준 두 센터에 총 16명이 근무하며 예산 합계 12억 6839만원이 투입되나, 센터장을 제외한 14명 중 행정·기획 인력이 8명에 달하는 점을 지적했다. 이 의원은 2024년과 2025년 행정사무감사에서 거듭 지적했음에도 개선이 미흡했다며, 자정 작용이 없는 시설을 통폐합해 중복 행정 인력은 줄이고 노무사의 실질적 도움을 늘려야 한다고 강조했다.아울러 일각의 ‘오세훈 시장의 여성특화시설 지우기’ 비판에 대해 이 의원은 “여성특화시설을 없애는 것이 아니라, 비효율적인 시설을 재정비해 시민에게 더 나은 서비스를 제공하려는 것”이라고 반박했다. 이어 통합 및 민간위탁 추진 시 진행 중인 사건과 상담 기록의 연속성을 유지해 이용자 불이익이나 서비스 공백이 발생하지 않도록 당부했다.이종민 의원은 “일하는 부모에게 필요한 것은 출산·육아 과정에서 전문 노무사의 도움을 받아 노동권을 실제로 보호받는 일”이라며 “핵심은 센터의 수나 간판이 아니라 시민에게 제공되는 서비스의 질을 높이는 데 있다”고 재차 강조했다.김태이 리포터