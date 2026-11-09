이소라 서울시의원 “수십억 들인 서울도시건축비엔날레, 관람객 수 부실 관리에 정책 성과 입증 체계 부재”



이소라 서울시의원

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서울특별시의회 주택공간위원회 이소라 의원(더불어민주당, 성북4)은 지난 6일 열린 제340회 정례회 주택공간위원회 미래공간기획관 소관 행정사무감사에서 서울도시건축비엔날레의 관람객 통계 관리 실태와 성과 평가의 실효성을 집중 점검했다.이소라 의원은 서울도시건축비엔날레 공식 홈페이지에 공개된 관람객 수와 서울시 제출 자료 간 심각한 통계 불일치를 지적했다. 제3회 비엔날레의 경우 홈페이지에는 약 75만 명으로 명시됐으나 서울시 제출 자료에는 12만 명으로 기재됐으며, 제4회 역시 홈페이지 294만 명 대 제출 자료 91만 9000명으로 큰 차이를 보였다. 이 의원은 “공식 홈페이지와 행정자료의 수치가 다른 것은 시민에게 잘못된 정보를 제공한 것”이라며 집계 기준과 오류 경위를 명확히 밝히고 즉각 바로잡을 것을 요구했다.이어 실질적인 정책 성과의 부재도 지적했다. 1회(55억 원)부터 5회(89억 원)를 거쳐 2027년 제6회(85억 원)까지 매회 수십억 원의 세금이 투입되고 있음에도, 기존 성과보고서가 관람객 수와 언론 보도 등 대중적 관심도에만 치중되어 있다고 꼬집었다. 이 의원은 “단순 홍보 실적만으로는 막대한 세금 투입의 당위성을 설명하기 어렵다”며 비엔날레가 친환경·인간 중심 도시 건축 환경 조성 및 서울시 실제 정책에 기여한 구체적 사례와 지표를 제시해야 한다고 강조했다.이에 안대희 미래공간기획관은 시정에 미친 직접적 영향을 설명하는 데 한계가 있음을 인정하며, 정량적·정성적 성과를 통합 측정할 수 있는 별도의 평가 도구와 지표 마련을 심도 있게 검토하겠다고 답했다.이소라 의원은 “국제 교류와 도시 경쟁력 강화도 중요하지만 시민의 눈높이에서 납득할 수 있는 성과가 전제돼야 한다”며, 관람객 통계의 정확성을 확보하고 비엔날레가 서울시 도시·건축 정책에 실질적으로 기여할 수 있도록 종합적인 성과 평가 체계와 개선 방안을 보고해 줄 것을 강력히 주문했다.김태이 리포터