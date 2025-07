담양군, 페이스튼 담양캠퍼스 신입생 선발 입학상담···2026년 8월 초등 개교

2025년 7월 18일부터 입학상담 시작

전남 담양군에 신축중인 페이스튼 담양캠퍼스 조감도. (담양군 제공)

페이스튼 담양캠퍼스가 내년 8월 초등과정 개교를 앞두고 신입생 모집에 들어갔다.담양군은 페이스튼 프리파라토리 오브 수지(Fayston Preparatory of Suji) 대표 이사인 다니엘 팩시디스 교장이 페이스튼 담양캠퍼스 개교를 위한 신입생 입학상담을 7월부터 9월까지 일정으로 진행하기로 했다고 10일 밝혔다.페이스튼 담양캠퍼스는 담양군 담양읍 담빛리 180번지 일원에 대지면적 약 9,700평 규모로 지난 6월에 착공됐다. 캠퍼스는 친환경 소재와 기술을 접목했고 넓은 면적의 녹지공간이 조성된다.학교측은 7월부터 9월까지 입학상담을 통해 150명의 신입생을 선발하고 2026년 8월 초등과정 개교를 시작으로 2027년 중등과정과 2030년 고등과정까지 학교를 단계적으로 확대할 계획이다.페이스튼 국제학원(주)은 2010년 경기도 용인특례시에 페이스튼 수지캠퍼스를 개교하여 현재 송도·세종·광교캠퍼스와 2026년 개교할 담양캠퍼스까지 전국 5개 학교를 운영하는 국제교육 전문 교육법인으로 개교이래 지난 14년간 괄목할만한 대학 진학 성과를 이루었다.2023년 졸업생 기준 총 58명 중 40명이 미국 톱 40 대학에 진학했으며, 지금까지 졸업생 전체의 90%가 전 세계 최상위 30위권 대학에 합격한 것으로 알려졌다.페이스튼 담양캠퍼스는 전남권에서는 최초로 미국 중부교육청 MSA CESS(Middle States Association Commission on Elementary and Secondary Schools) 인가를 받아 미국 학력 인정이 가능하여 전 세계 어느 대학에도 지원할 수 있으며, 아이비리그 대학 진학의 필수 요소인 AP(Advanced Placement) 30과목 인증을 통해 학생들에게 최상위 대학 진학에 필요한 영어, 수학, 과학 등 전 분야에 걸친 교육과정을 제공한다.교육인력 또한 미국 교육청이 인정한 자격을 갖춘 전문가들로 구성되며 이중 원어민 교사가 80% 이상을 차지한다.다니엘 팩시디스 교장은 “지금까지 축적된 교육노하우와 세계적 수준의 검증된 교육시스템으로 글로벌 인재를 육성함과 동시에 지역사회와 협력하여 함께하는 교육기관으로서의 역할과 의무를 성실히 이행할 것”이라고 운영계획을 설명했다.임형주 기자