옥재은 서울시의원, 서울시 소재 청년 IT 기업인 초청 정책 간담회 개최

서울특별시의회 행정자치위원으로 활동 중인 옥재은 시의원(국민의힘·중구 제2선거구)은 지난 10월 24일 의원회관 5층 회의실에서 서울시에서 사업 활동 중인 총 16명의 청년 IT 기업인들과 ‘국민의힘 옥재은 시의원과 함께하는 서울시 청년IT기업인 정책 간담회’를 개최했다.



이날 참석한 청년 IT 기업인들은 각자 자유롭게 회사 소개와 함께 신당동 스토커 살인 사건 이후 화장실에서 쓰러짐 등 위험을 사전 예방할 수 있는 프로그램 등 이미 출시했거나 앞으로 개발 중인 제품들을 설명했다.



아울러 대기업에서 중소 IT 기업의 기술을 도용하는 사례 및 정책적 지원의 부족 등을 언급하면서 청년 IT 중소기업인들이 안심하고 기업 활동을 할 수 있도록 정치권에서도 적극적으로 노력해주셨으면 좋겠다고 다양한 애로 사항을 밝히기도 했다.



특히 청년 IT 중소기업인들과 이처럼 다양하게 의견을 나눈 옥 의원은 “IT 기업의 활동이 우리 생활에 많은 변화를 주지만 청년 IT 중소기업인들은 아직도 척박한 환경에서 일하고 있다. 실력 있는 청년 IT 기업인들이 신바람 나는 활동을 할 수 있도록 서울시를 비롯한 공공과 기업이 함께 노력해 전반적인 산업생태계가 회복돼야 한다”고 강조했다.



또한 “청년 기업인들이 개발하고 생산한 우수한 제품들이 사장(死藏)되지 않도록 함께 지혜를 모아야 할 때이다”라며 “앞으로 청년들의 참신한 아이디어로 시민의 삶을 개선할 수 있는 환경이 조성되도록 서울시 의회에서 다방면으로 지원하도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

온라인뉴스팀