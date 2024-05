‘The 경기패스 가입자’ 시행 20일 만에 53만 명 돌파

‘The 경기패스(더 경기패스)’ 홍보물

경기도는 대중교통비 환급 사업인 ‘The 경기패스(더 경기패스)’ 가입자가 출시 3주 만에 53만 명을 넘어섰다고 23일 밝혔다. 지난 10일 42만 명에서 하루 1만 명 이상 늘어난 셈이다.



53만 명 중 신규 가입자는 23만 명, 기존 알뜰교통카드 전환자는 30만 명이다. The 경기패스의 신규 가입자 수는 K-패스 전체 신규 가입자(45만 명)의 절반에 이른다.



20일 기준 The 경기패스가 연계된 국토교통부의 K-패스 전국 가입자 수 130만 명 가운데 The 경기패스 가입자가 40%를 차지한다.



경기도와 같은 수도권인 인천과 서울의 가입자 수는 각각 11만 명과 40만 명이다.



일부 카드사의 경우 경기패스 실물카드 발급 신청이 몰리면서 발급과 배달이 늦어지고 있는 것으로 알려졌다. 경기도는 연말까지 경기패스 가입자가 150만 명에 이를 것으로 추산한다.



The 경기패스 가입자가 당초 예상보다 급증하자 경기는 더 많은 도민이 혜택을 받을 수 있도록 하기 위해 김상수 교통국장 주재로 31개 시ㆍ군 과장급 회의를 23일에 열고 적극적인 협조를 요청했다.





각 시군이 개별적으로 관내 주민센터, 버스정류소, 지하철역사 등을 활용해 홍보하고, 스마트폰 사용이 어려운 디지털 소외계층을 위한 상담창구 운영 등을 당부했다.또, 예상 대비 가입자 수 증가에 따른 추경 편성 필요성이 커짐에 따라 예산 확보가 제때 이뤄질 수 있도록 노력해 달라고 요청했다.경기패스는 지난 1일 국토교통부가 출시한 대중교통비 환급 사업 ‘K-패스’를 기초로, 월 이용 한도 폐지와 청년 기준을 39세까지 확대하는 등 도민에게 필요한 추가 혜택을 적용한 사업이다.사업 대상이 아닌 어린이와 청소년에게 연간 24만 원을 지원하는 ‘경기도 어린이·청소년 교통비 지원사업’ 신청도 지난 2일부터 받고 있다.김상수 경기도 교통국장은 “최근 고물가가 지속되면서 교통비를 1~2만 원이라도 절감하고자 하는 도민들의 관심이 높아진 것 같다”며 “경기패스 홍보와 함께 혜택을 더 두텁게 하는 방안을 적극 검토해 나가겠다”라고 말했다.안승순 기자