김대중노벨평화상기념관, 2025 김대중·장보고 리더십 아카데미 개최···9일부터

2025 김대중·장보고 리더십 아카데미 개최
9월 9일부터 매주 화요일, 기념관 2층 다목적홀


제2회 2025 김대중·장보고 리더십 아카데미 일정표. (목포시 제공)


김대중노벨평화상기념관은 오는 9일부터 ‘김대중과 장보고, 그 역사 및 역사콘텐츠와 비전’을 주제로 ‘2025 김대중·장보고 리더십 아카데미’를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 아카데미는 국립목포대학교 호남문화콘텐츠연구소와 도서문화연구원, 장보고글로벌재단과 함께 진행하며, 전라남도와 (재)한국학호남진흥원이 후원한다.

이번 아카데미는 김대중노벨평화상기념관 2층 다목적강당에서 9일부터 매주 화요일 열린다.

그동안 별도로 운영되던 김대중 리더십 아카데미와 목포 장보고 아카데미는 김대중 대통령 탄신 100주년을 맞은 지난해부터 두 글로벌 위인의 역사 협력과 지역 발전 동력 모색을 위해 통합해 운영되고 있으며, 올해로 2회째를 맞았다.

특히 오는 2028년은 장보고 청해진 건설 1,200주년이 되는 해로 이번 아카데미가 그 역사적 의미를 더하고 있다.


임형주 기자
