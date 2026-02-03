오목공원·지양산 새단장… 5분 거리마다 정원 만나는 ‘녹색 양천’

‘정원도시’ 목표 5년 로드맵 수립



서울 양천구는 2일 ‘정원도시 양천’ 구현을 목표로 5년 중장기 계획을 수립했다고 밝혔다. 구는 대규모 공원 정비부터 생활권 곳곳의 소규모 정원 조성까지 확장해 녹색도시 전환을 본격화할 방침이다.그간 양천구는 파리공원과 신트리공원 재정비, 목동마중숲공원과 목동반려숲공원 조성, 양화교 교차로 등 유휴공간 녹지화를 추진해 왔다. 34년 만에 새 단장을 마친 오목공원은 대한민국 공공디자인 대상과 서울시 조경상 대상, 한국경관학회 회장상을 수상하며 공공디자인 혁신 사례로 평가받았다. 장기간 방치돼 공원 해제 위기에 놓였던 지양산 자락은 생태·문화·여가 기능을 갖춘 ‘지양숲공원’으로 재탄생했다.구는 ‘5분 거리마다 정원을 만나는 도시’를 목표로 2029년까지 총 1004개의 테마 정원을 조성할 계획이다. 현재까지 237곳, 약 4만㎡ 규모를 조성했으며, 올해 250개를 추가한다. 주민 참여형 정원문화 확산에도 힘을 쏟는다. ‘양천정원봉사단’과 ‘Y가드닝크루’를 중심으로 주민이 정원을 조성·관리하는 구조를 만들었다. 특히 Y가드닝크루는 민관 협력 도시 녹화의 모범 사례로 인정받아 서울시 정원도시상을 받았다. 정원은 길로도 연결된다. 총 40.9㎞ 규모의 ‘양천둘레길’을 조성해 생활 속 정원 네트워크를 구축할 계획이다.이기재 구청장은 “생활권 전반에 정원을 체계적으로 확산시켜 주민이 행복한 도시, 자연과 공존하는 도시, 지속가능한 도시 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.﻿유규상 기자