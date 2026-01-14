서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

AI로 실종자 빠르게 찾는 ‘스마트 영등포’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중구 골목형상점가 ‘이순신1545’로 새 단장

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

열린 예술 공간 ‘서리풀 사운드’ ‘보이는 수장고

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

주민들 사는 데 불편함 없도록…강북구민, 공동주택

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

빌딩인가 나무인가…서울 건축물의 혁신

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

市, 디자인 혁신사업지 2곳 추가


  •
서울 종로구 효제동 ‘어반 플라타너스’ 조감도


서울시가 13일 종로구 효제동 관광숙박시설 ‘어반 플라타너스’와 서초구 양재동 복합개발사업 ‘네오플랫폼’을 도시건축디자인 혁신사업 대상지로 추가 선정했다고 밝혔다. 도시건축디자인 혁신사업은 창의적이고 혁신적인 건축디자인을 적용한 건축물에 용적률·건폐율 완화 등 혜택을 제공한다는 취지로, 현재 20곳에서 추진 중이다.

어반 플라타너스는 도심 속 단절된 저층부 공간을 나무 구조의 열린 공간으로 구성하고 한국적 곡선을 현대적인 건축 구조로 재해석했다. 저층부에는 이벤트 광장, 전망 공원, 전시 라운지 등 시민 공유시설을 조성할 예정이다.

네오 플랫폼은 인공지능(AI) 특구의 핵심 거점으로, 첨단기술과 자연이 어우러진 입체복합 도시를 구현했다. 저층부는 AI 관련 전시·체험 공간이 운영되고 최상층에는 서울 전역을 조망할 수 있는 정원형 실내전망대가 들어선다.

시는 도시건축디자인 혁신사업을 활성화하기 위해 사업 절차를 개선한다. 공모방식을 수시 접수로 전환하고, 세부 운영기준을 배포해 사업 단계별 고려 사항을 미리 안내한다. 또 시민공유 공간과 입체녹화 등 특화 요소가 계획대로 조성되도록 점검할 계획이다.


서유미 기자
2026-01-14 24면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr