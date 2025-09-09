여수 정치권, 방문진에 여수MBC 이전 반대 입장 전달

서울Pn

지역사회 우려와 시민 반대 의사 무겁게 받아들여야


  •
여수시의회 전경.


전남 여수시의회 등 지역 정치권이 방송문화진흥회에 여수MBC의 순천 이전 반대의 뜻을 전달했다.

9일 여수시의회에 따르면 더불어민주당 조계원(여수을) 의원과 백인숙 여수시의회 의장 등은 지난 8일 서울 여의도에서 권태선 방송문화진흥회 이사장을 만나 여수MBC 이전을 반대하는 지역사회의 입장을 전달했다.

조 의원은 “시민 동의 없는 이전은 여수MBC에도 결코 도움이 되지 않는다”며 “범시민대책위와 시민이 모아낸 강력한 반대 의사를 무겁게 받아들여야 한다”고 강조했다.

백인숙 의장도 “여수MBC는 지난 55년간 시민과 함께해온 지역 언론이자 소중한 문화 자산”이라며 “이전이 현실화하면 언론 공백으로 인한 시민 소외가 불가피하다”고 주장했다.

여수시의회는 권 이사장이 “우려를 충분히 참고해 MBC 측에 의견을 전달하겠다”고 말했다고 밝혔다.


여수 류지홍 기자
