경기관광공사, ‘맞춤형 사회공헌활동’ 눈길···보육원 아동 DMZ 체험 지원

경기관광공사가 24일 경기도 내 보육원(경동원) 아동 20여 명을 대상으로 임진각 일원에서 DMZ체험을 지원했다. (경기관광공사 제공)


경기관광공사가 24일 파주 임진각 일원에서 여행 기회가 제한적인 경기도 내 보육원(경동원) 아동 20여 명을 대상으로 공사 특성에 맞춘 사회공헌활동을 펼쳤다.

‘평화여행’을 주제로 진행됐으며, 기부금 전달과 함께 공사 직원 20여 명이 자발적으로 참여했다. 직원들은 임진각 평화누리에서 파주 임진각 독개다리, 경의선 증기기관차 관람, 임진각 곤돌라 탑승, 캠프그리브스 내 밀리터리 DMZ(군번줄 만들기, 군복 입기 등) 체험, DMZ 생생누리 견학, 평화랜드 체험 등 프로그램 진행을 도왔다.

조원용 사장은 “이번 여행을 통해 참석 아동들이 평소 접하기 힘든 도내 관광자원을 경험하며 소중한 추억의 시간을 갖는 기회가 되었길 바란다”며 “앞으로도 공사 특성에 어울리는 사회공헌활동을 적극 발굴, 지원해 나가도록 하겠다”라고 말했다.

한편, 경기관광공사는 지난 2023년부터 올해까지 3년 연속 경기도 내 발달장애 가족 기차여행 지원을 추진해왔다. 지난 15일에는 한국장애인부모협회(수원지부)와 협력, 120여 명의 발달장애 가족들을 대상으로 안성 밤농장 체험여행 등을 지원했다.


안승순 기자
