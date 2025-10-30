관악구, 안전한 핼러윈 준비…“인력·기술 총동원”

안전한 핼러윈 준비하는 관악구

서울 관악구가 다음달 1일까지 ‘헬러윈 주간’을 맞아 대규포 인파 운집에 대비해 안전관리를 강화한다. 사진은 지난해 핼러윈 주간에 관악구청과 관악경찰서 관계자가 합동 현장 안전관리를 하는 모습.

서울 관악구가 지난 25일부터 다음달 1일까지 일주일간 ‘핼러윈 주간’을 맞아 대규모 인파 운집에 대비해 안전 관리 체계를 전면적으로 강화했다.관악구는 “유동 인구가 많을 것으로 예상되는 신림역과 샤로수길 일대를 주요 관리 지역으로 정했다”고 30일 밝혔다. 스마트서울 도시데이터 센서 자료에 따라 관악구는 올해 핼러윈 주간에는 샤로수길에만 하루 7800~9000명이 방문할 것으로 예상하고 있다.주요 대책으로는 ▲ 현장 안전 인력 배치 ▲ 폐쇄회로(CC)TV 인파 감지 모니터링 강화 ▲ 단계별 인파 운집 대응 ▲ 유관기관 협력 대응 ▲ 재난안전상황실 24시간 운영 등을 실시한다.특히 핼러윈 당일인 오는 31일과 다음달 1일에는 관악구청 직원과 관악구 안전보안관, 경찰서와 소방서 등 42명으로 구성된 76명의 안전관리요원이 신림역과 샤로수길 일대에 배치된다. 안전사고 예방을 위해 인파 분산을 유도하고, 구청 재난안전상황실과 실시간으로 소통하며 현장에서 직접 대응한다.신림역과 서울대입구 일대에 설치된 인파 감지 폐쇄회로(CC)TV 41대를 활용해 실시간 인파 운집 상황도 집중 모니터링한다.인파 혼잡도 ‘경계’ 단계에는 유관기관에 상황을 전파하고 안내 방송을 송출할 예정이다. ‘심각’ 단계에는 경찰, 소방 등 유관기관과 합동상황실을 구성하고 재난 문자 발송, 지하철 무정차 통과 등을 시행한다.이를 위해 관악경찰서, 관악소방서, 서울교통공사 등 유관기관과 비상연락망 체계를 구축하고 점검을 마쳤다. 실시간 상황 보고와 전파를 위해 재난안전통신망(PS-LTE)도 적극 활용할 계획이다.박준희 관악구청장은 “구청과 경찰, 소방이 긴밀히 협력해 주민들이 즐겁고 안전하게 핼러윈 주간을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자