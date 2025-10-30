양천구, 목동9단지 재건축 사업시행자에…한국자산신탁 지정 고시

9·10·13·14단지 고시완료

최고 49층, 총 3957세대

목동9단지아파트 재건축정비사업 조감도. 양천구 제공

서울 양천구는 ‘도시 및 주거환경정비법’ 제27조에 따라 목동 9단지 아파트 재건축 정비사업의 사업시행자로 한국자산신탁을 지정·고시했다고 30일 밝혔다.이번 고시는 지난 9월 29일 토지등소유자가 사업시행자 지정을 신청한 지 19일 만에 이뤄진 것으로, 구는 신속한 행정 지원을 통해 재건축 속도를 높이고 있다.목동아파트는 14개 단지 중 8개 단지가 신탁방식을 채택해 정비사업을 추진 중이며, 앞서 10·13·14단지 사업시행자 지정 고시가 완료됐으며, 구는 나머지 단지에 대해서도 행정 절차를 빠르게 진행할 계획이다.사업시행자로 지정된 한국자산신탁은 정비사업 시행규정 확정, 전문관리업자 계약, 설계자·시공사 선정 등 주요 사항을 토지등소유자 전원으로 구성된 회의를 통해 의결한다. 또 자금 조달부터 설계·공사·분양까지 사업 전반을 맡아 전문성과 투명성, 책임성을 강화할 예정이다.9단지는 부지면적 18만 3057.8㎡에 용적률 약 300%를 적용해 기존 15층 2030세대에서 최고 49층, 총 3957세대 규모로 재탄생한다. 목동 중심지와 인근 저층 주거지를 잇는 공공보행통로를 새로 만들고, 도로·공원·공공시설 등 기반시설도 함께 정비된다. 교통과 교육, 생활 인프라가 어우러진 명품 단지로 거듭날 전망이다.이기재 양천구청장은 “사업시행자 지정 고시 완료된 4개 단지 재건축이 더욱 투명하고 체계적으로 추진되길 바란다”며 “연내 14개 단지 모두 정비구역으로 지정될 수 있도록 서울시 등 관계기관과 긴밀히 협력해 사업기간을 최대한 단축하도록 노력하겠다”고 밝혔다.유규상 기자