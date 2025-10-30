성동구, ‘성공버스’ 노선 4개로 확대…성동 전역으로 공공시설 연결

서울Pn

성동구청~옥수동 경유 4노선 신설
주요 공공시설 잇는 교통체계 완성


새롭게 신설된 4노선과 기존 2노선 ‘성공버스’가 나란히 정차된 모습. 성동구 제공


서울 성동구는 주민들의 높은 호응에 힘입어 오는 다음 달 3일부터 공공시설 셔틀버스인 ‘성공버스’ 4노선을 신설·운행한다고 30일 밝혔다.

‘성공버스’(성동구 공공시설 셔틀버스)는 주민들이 생활권 내에서 구청, 주민센터, 체육시설 등 공공시설을 편리하게 이용할 수 있도록 만든 셔틀버스다. 교통약자의 이동 편의를 높이고 교통 사각지대를 해소하기 위해 운영 중이다. 지난해 10월 1노선 운행을 시작으로 올해 5월 3노선까지 확대된 데 이어 이번에 4노선이 추가된다.

새롭게 도입되는 4노선은 성동구청(왕십리역 6-1번 출구)을 출발해 ▲행당2동 주민센터 ▲금호4가동 주민센터 ▲옥수동 주민센터를 경유, ‘매봉산 유아숲체험원’까지 순환하는 노선이다. 주민 설문조사에서 옥수동·금호4가동·행당2동 주민의 이용 수요가 높게 나타난 점을 반영했다.

4노선은 기존 성공버스 노선과 마을버스·시내버스·지하철과의 환승이 가능해 구 전역 공공시설 접근성이 한층 강화된다. 버스 외관에는 기존 노선의 색상 체계에 맞춰 ‘보라색’이 적용돼 무지개처럼 성동 전 지역의 조화를 상징한다.

이로써 성공버스는 성동구 17개 전 동을 연결하며 구청·주민센터·체육센터 등을 오갈 수 있게 됐다. 이러한 ‘성동형 공공시설 생활권 교통체계’는 지난해 10대 뉴스에 선정되고, ‘대한민국 지속가능도시 평가 세미나’ 자치구 우수정책상을 수상하는 등 대표 교통정책으로 자리 잡았다.

정원오 성동구청장은 “앞으로도 마을버스 운수업체와의 상생을 통해 주민 누구도 이동에서 소외되지 않고 교통사각지대가 없는 ‘성동형 교통복지’를 공고히 하도록 힘쓸 것”고 말했다.

유규상 기자
