‘2025 경기 청년기회 여행감독 관광상품 공모전’ 대상, ‘Take Couch Outside’



31일 ‘2025 경기 청년기회 여행감독 관광상품 공모전’ 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. (경콘진 제공)

경기도와 경기관광공사가 지난 10월 30일과 31일 이틀간 양평 블룸비스타 호텔 앤 컨퍼런스에서 진행한 ‘경기 청년기회 여행감독 관광상품 공모전’에서 ‘카우치포테이토’의 경기둘레길 60개 코스 내 백패킹을 활용한 체류형 관광상품인 ‘Take Couch Outside’이 대상을 받았다.올해로 2회째를 맞이한 공모전은 경기도 내 청년들의 참신한 아이디어를 바탕으로 지역 관광에 새로운 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.이번 공모전에는 ‘경기청년 여행감독 육성 사업’ 교육 과정을 마친 24개 팀이 ▲로컬문화체험 ▲청년여행코스 ▲환경·지속가능여행 ▲테마형 기획상품 등 다양한 주제의 참신한 아이디어를 선보이며 열띤 경연을 펼쳤다.31일 본심사에서 창의성, 사업성, 지역성, 타당성, 완성도 등에 대한 종합 평가를 거쳐 대상과 최우수상 각 1팀, 우수상 3팀, 장려상 5팀 등 총 10팀이 선정됐다.수상팀에는 총상금 2,600만 원과 함께 아이디어가 실제 관광상품으로 발전할 수 있도록 전문가 창업 컨설팅, 홍보 마케팅 비용 등 후속 지원이 이뤄진다.주요 수상작은 ▲대상에 ‘카우치포테이토’의 경기둘레길 60개 코스 내 백패킹을 활용한 체류형 관광상품인 ‘Take Couch Outside’ ▲최우수상에 ‘카드트립:경기’의 카드키링, 굿즈와 연결된 콘텐츠 체험인 ‘지역정령 봉인 로컬여행’이 선정됐다. ▲우수상 3팀은 ‘여행BOX’의 ‘헬시 클레저를 위한 웰니스 투어 프로그램’, ‘프로젝트 영글’의 ‘사운드워크 활용 오감으로 여행하는 오이도’, ‘디엠지네이션’의 ‘지역 특산물을 활용한 장단콩 지뢰빵’ 등이다.안승순 기자