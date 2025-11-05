도봉구, 자율방재단 발대식 개최…‘현장 중심 제설 대응’

주민 중심 230여명 구성

도봉구는 지난달 30일 도봉구청 앞 광장에서 ‘자율방재단 제설대책 발대식’을 열고 본격적인 겨울철 대비에 나섰다. 도봉구 제공

서울 도봉구는 지난달 30일 도봉구청 앞 광장에서 ‘자율방재단 제설대책 발대식’을 열고 본격적인 겨울철 대비에 나섰다고 5일 밝혔다. 이날 발대식에는 오언석 도봉구청장을 비롯해 교통건설국장, 관계 직원 등도 참여했다.이번 자율방재단은 도봉구 주민을 중심으로 230여명으로 구성됐다. 조직과 인력은 14개 동별 상황에 맞게 편성했다고 구는 전했다.자율방재단은 다음달 15일부터 눈이 내릴 경우, 주택가 골목길 제설 지원 등 구청·동 직원과 함께 구민 안전을 확보하는 중요한 역할을 맡는다. 폭설 시에는 동주민센터별 지정 지역으로 출동해 각 구간에 맞는 제설작업을 실시한다.오언석 도봉구청장은 “자율방재단은 단순한 인력 보조를 넘어 지역사회 재난대응의 핵심 축이다”라며 “올겨울 이들과 함께 겨울철 안전을 지키겠다”고 말했다.유규상 기자