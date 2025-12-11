서울Pn

검색

“건물 사이 좁아도 창문 낼 수 있게…” 서울시,

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울 ‘5분 정원도시’ 순항… 3곳 동행가든 조성

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘창업의 요람’ 노원, 스타트업 투자자 어서 오세

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

은평구, 지역복지사업 평가 사회보장 부정수급 관리

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

대전시·기보, 지역 중소·벤처기업 성장 ‘도약길’ 개설

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

제품 개발에서 사업화까지 ‘단계별’ 지원
선정 기업 최대 32억원의 실증·금융 혜택


  •
최성아(사진 왼쪽) 대전시 정무경제과학부시장과 박주선 기술보증기금 전무이사가 11일 대전시청에서 지역 중소·벤처기업의 실증 및 기술 금융 협력 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 대전시 제공


대전시와 기술보증기금(기보)이 지역 중소·벤처기업의 성장 ‘도약길’을 개설한다.

최성아 대전시 정무경제과학부시장과 박주선 기보 전무이사는 11일 시청에서 지역 중소·벤처기업의 실증 및 기술 금융 협력 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약은 시가 추진 중인 실증 지원사업에 기보의 융자·보증 등 기술 금융 인프라를 연계해 기업의 신기술·시제품 실증부터 상품화까지 전 주기 지원체계를 구축할 계획이다.

협력은 기획 자금 보증과 실증 비용 지원, 사업화 자금 보증 등 3단계로 나눠 공동 지원하는 방식이다. 1단계(Pre-실증)에서는 기보가 실증 참여를 희망하는 기업을 발굴해 과제 기획과 기술평가를 거쳐 기업당 1억원의 자금 보증을 지원하고 시에 추천하게 된다. 2단계(실증)로 시는 추천 기업의 과제를 선정하고 비용과 컨설팅 등으로 신제품·신기술의 성능을 검증할 수 있도록 지원한다. 3단계(Post-실증)에는 시가 성과를 입증한 기업에 대해 기보가 선별해 사업화 자금을 최대 30억원까지 보증할 계획이다. 협약에 따라 선정 기업은 최대 32억원의 실증·금융 지원 혜택을 받을 수 있다.

최성아 정무경제과학부시장은 “지역의 혁신 기업에 대해 기술 개발부터 사업화까지 지원해 실질적 성장 발판을 구축할 수 있게 됐다”라며 “공공·민간과 전략적 협력을 확대해 우수한 기술이 사장되지 않고 성장·도약할 수 있도록 다각적인 실증 정책을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.


대전 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

광진구, 맞춤형 지원으로 정비사업 속도 끌어올려

광장극동아파트 등 3곳 정비사업 공공지원 주민 궁금증 해소와 이해를 돕기 위한 정비사업 아카데미도

1만여명 참가… 중랑 ‘에코 마일리지’ 터졌다

1억원 적립… 서울 최우수구 선정

17년 막힌 길, 5분 만에 ‘휙’… 서초 고속터미

숙원 사업 해결한 전성수 구청장

중구, 흥인초 주변 전선·전봇대 싹 정리

안전사고 우려 내년 4월까지 철거 서울 지중화율 1위… “안심거리 조성”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr