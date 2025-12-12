장성군, 귀농·귀촌 평가 2년 연속 ‘전남 1등’

서울Pn

"건물 사이 좁아도 창문 낼 수 있게…" 서울시,

장성군, ‘귀농·귀촌 종합평가’ 대상 수상
김한종 군수 “성공적인 영농 정착 지원”


  •
장성군이 전남 귀농어귀촌 종합평가에서 2년 연속 대상을 수상했다. (장성군 제공)


전남 장성군은 전라남도 귀농어귀촌 종합평가에서 2년 연속 1위를 기록하며 ‘대상’을 수상했다고 12일 밝혔다.

올해 전남도는 21개 시군을 대상으로 귀농어귀촌인 유치 실적, 귀농 창업자금 융자 실적, 지역민 융화사업 추진 등 10개 항목 16개 지표를 토대로 평가를 진행했다.

장성군은 귀농어귀촌 우수창업 활성화사업, 어울림마을 조성사업, 농업 창업 및 주택 구입 지원사업 등의 참여도와 추진 실적에서 우수한 점수를 기록했다. 군은 귀농인 영농 정착 지원, 귀농학교 운영 등을 통해 귀농귀촌 인구 확대에 기여한 점도 높이 평가받았다.

이밖에도 군은 농업 초기 기반 조성을 위한 시설비, 소모성 자재 구입비, 주택 수리비, 6차산업 진출을 위한 우수창업 활성화 등 다양한 지원을 폭넓게 펼치고 있다. 군은 신규 농업인을 위한 현장실습 교육도 호응이 높다고 설명했다.

군은 내년에 북이면 달성리 ‘귀농귀촌지원센터’ 준공, 귀농귀촌인 우수창업 활성화 지원사업, 귀농인 영농정착 지원사업, 귀농인 농가주택 수리비 지원사업 등의 추진에 박차를 가할 예정이다.

김한종 장성군수는 “귀농·귀촌을 희망하는 도시민과 영농 초기 귀농인이 지역에 성공적으로 정착할 수 있도록 꾸준히 지원하겠다”고 말했다.

임형주 기자
