양천구, 이·미용업 위생평가 ‘쑥’…최우수등급 30% 증가

지난 9~11월 1272개소 대상 평가
평균 97.2점으로 위생수준 크게 향상
서울 양천구는 올해 공중위생서비스 평가 결과 이·미용업소의 최우수 ‘녹색등급’ 비율이 이전보다 30.4%포인트 크게 향상됐다고 19일 밝혔다.
구는 공중위생업소의 위생관리 인식 제고와 서비스 질 향상을 위해 업종별 격년제로 평가를 실시하고 있으며, 올해는 관내 이·미용업소 1272곳을 대상으로 지난 9월부터 11월까지 점검을 진행했다.
명예공중위생감시원과 공무원으로 구성된 평가단이 현장을 방문해 ▲영업신고증 ▲요금표 게시 여부 ▲소독장비 비치 ▲미용기구 관리상태 ▲영업장 청결도 등 22~25개 항목을 면밀히 점검했다.
그 결과 90점 이상 녹색등급 883곳, 80~90점 미만 황색등급 353곳, 80점 미만 백색등급 36곳으로 분류됐다.특히 최우수 녹색등급 업소는 489곳에서 883곳으로 크게 증가하고, 90점 이상 고득점 업소 비율이 88.8%로 이전 평가대비 29.4%로 늘었다.
구는 지난해부터 위생평가 부진업소를 대상으로 사후 컨설팅과 맞춤형 피드백을 도입해 개선을 유도해 왔다.
유규상 기자
