담양군, 2026년 장학생 100명 선발…초중고생 대상

선발분야 81명, 추천분야 19명 선발

1월 27일부터 2월 13일까지 접수



담양군청 청사 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 담양군 재단법인 담양장학회가 지역 인재 육성을 위해 2026년 장학생 100명을 선발한다.군은 1월 27일부터 2월 13일까지 신청서를 접수하며, 올해 장학 지원 규모는 총 100명으로 선발 분야와 추천 분야로 나뉜다고 27일 밝혔다.선발 분야는 총 81명으로 ▲담양장학생 71명 ▲미래천년 장학생 6명 ▲임홍균 등불장학생 4명이며, 장학회 자체 선발 기준에 따라 학업 성적과 생활 정도 등을 종합적으로 평가해 선발한다.추천 분야는 총 19명으로 ▲최두호 장학생 14명 ▲두봉 장학생 3명 ▲허영호 장학생 2명이다.군은 관내 초·중·고등학교 재학생 가운데 어려운 여건 속에서도 성실하게 학교생활에 임하는 학생을 대상으로, 담양교육지원청 교육장의 추천을 받아 선발할 예정이다.장학생 선발에 관한 자세한 내용은 담양군 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있으며, 희망자는 장학생 신청서와 구비 서류를 갖춰 주소지 읍·면 사무소를 방문해 신청하면 된다.군 관계자는 “이번 장학 사업이 학업에 대한 학생들의 의지를 북돋고, 지역의 미래를 이끌 인재로 성장하는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 공정하고 투명한 장학 사업 운영으로 아이들의 교육을 지원하겠다”고 밝혔다.임형주 기자