‘동포청 이전 검토’에 성난 인천민심 “외교부, 동포청장 감사하라”



김경협 동포청장 사퇴 촉구 인천시민사회 기자회견. 강남주 기자

‘재외동포청 이전 검토’에 성난 인천시민사회가 외교부를 향해 김경협 동포청장에 대해 특정감사를 실시하라고 촉구했다. 김 청장의 발언으로 촉발된 갈등이 외교부로 번지는 모양새다.인천지역 131개 시민사회단체로 구성된 인천사랑범시민네트워크는 27일 인천시청에서 기자회견을 열고 “김 청장의 ‘동포청 서울 이전’ 발언은 정부와 외교부가 인천을 동포청 소재지로 결정한 절차적 정당성을 무시한 망언이자 월권”이라고 비난했다.네트워크는 “외교부 장관은 사과한 후 김 청장에 대한 특정감사 실시하고, 사퇴를 조속히 추진하라”고 덧붙였다.김 청장은 앞서 한 언론 인터뷰를 통해 현재 인천 송도국제도시에 입주해 있는 동포청을 서울로 이전하는 방안을 검토하고 있다고 발언해 논란이 일었다.논란은 동포청이 조건부를 전제로 이전을 잠정 보류하겠다고 하면서 확산했다. 동포청은 ▲임대료 인상 계획 철회 ▲동포들의 청사 방문 불편 해소 대책 마련 ▲인천시의 지원 약속 이행 ▲청사 마련 등 이행을 조건으로 내걸었다.이 ‘조건부 이전 보류’는 불붙은 민심에 기름을 부은 격이 됐다.유정복 인천시장은 “(동포청) 공무원들의 편의를 핑계로 인천의 미래를 볼모 잡고 흥정하려는 그 어떤 시도도 용납하지 않겠다”며 “‘보류’라는 꼼수로 여지를 남기는 기만적인 행태 역시 좌시하지 않을 것”이라고 경고했다.이어 “더 이상 300만 인천시민의 자존심을 건드리지 말라”고 덧붙였다.강남주 기자