“살 집 없는데, 결혼부터?”…유정복 “‘5극 3특’ 혼란만 초래”

유정복 인천시장이 이재명 정부가 추진하는 ‘5극 3특’ 정책에 대해 “살 집도 없이 결혼부터 하라는 것”이라며 비판했다.유 시장은 28일 시청에서 기자회견을 열고 “지역균형발전 필요성엔 동감하지만 선거를 앞두고 졸속으로 추진돼 엄청난 혼란을 초래할 것”이라며 날을 세웠다.5극 3특은 수도권 1극 체제를 극복하기 위해 전국을 수도권, 동남권, 대경권, 중부권, 호남권등 5개 초광역권과 제주, 전북, 강원 등 3개 특별자치도로 재편해 균형성장을 추진하는 전략이다. 정부는 행정 통합 지자체에 연간 최대 5조원, 4년간 최대 20조원의 인센티브 등을 지원하겠다고 발표했다.유 시장은 또 인천 소재 공공기관의 타 지역 이전 움직임에 대응하기 위한 ‘인천 민·관·정 비상대책협의체’ 구성도 제안했다.유 시장은 “언론 보도에 따르면 정부가 29일 국무총리 주재 회의를 열어 수도권 16개 핵심 기관의 지방 이전을 논의할 것으로 알려졌는데, 충격적으로 여기엔 재외동포청도 포함돼 있다”며 “이는 국민을 기만하는 행위”라고 말했다.2023년 6월 5일 출범한 동포청은 유 시장과 인천시민사회의 염원으로 인천에 유치했다. 여기에는 당시 전세계 100여개 한인 단체의 지지와 100만명이 넘는 인천시민의 서명이 있었다. 유 시장은 발언은 인천시민 염원으로 유치에 성공했는데, 3년도 안되어 다른 곳으로 이전을 검토하는 것 자체가 말이 안된다는 취지다.유 시장은 “시민과 인천시, 여야 정치권 삼위일체가 돼 인천의 권익을 수호해야 한다”며 “이를 위해 비상대책협의체가 필요하다”고 강조했다.강남주 기자