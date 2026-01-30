무안군의회, ‘도청 소재지 무안 외면한 주청사 논의’…전남도민 ‘홀대’

무안군의회, ‘도민 뜻 배제한 1극 체제 통합 중단하라’

피켓 시위 단행…‘균형발전 저해, 3청사 강행 규탄”



전남 무안군의회가 28일 전남도청 현관 앞에서 ‘전남광주특별시’ 3청사 꼼수 합의는 전남도민들을 기만하는 행위라며 피켓 시위를 벌이고 있다. (무안군의회 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 무안군의회가 29일 전남도청에서 열린 전남·광주 행정통합 의견 수렴 간담회 참석에 앞서 주청사 합의 번복을 강력히 규탄했다.이번 간담회는 전남도의회 주관으로 도·시·군의원 300여 명을 대상으로 행정통합에 대한 의견을 수렴하기 위해 마련됐는데, 군의회는 일방적인 졸속 추진 과정에 대한 우려를 표명하며 간담회장 앞에서 피켓 시위에 나섰다.군의회는 현장에서 “전남도청이 위치한 무안을 외면한 주청사 논의는 전남도민에 대한 명백한 홀대”라며 “도민과 의회의 의견이 배제된 3청사 체제 강행은 정치적 거래에 의한 밀실 합의”라고 비판했다.이어 주청사 결정을 통합시장 권한으로 떠넘기는 것은 책임 회피에 불과하며 이는 균형 발전을 저해하고 오히려 광주 중심 1극 체제를 고착화하는 결정이라고 지적했다.이호성 무안군의회 의장은 “광주는 경제도시, 전남은 행정수도로 역할을 분담해 22개 시·군의 균형 발전을 도모해야 한다”며 특히 군공항 무안 이전에 따른 광주시의 1조원 지원 약속 이행과 재원 확보 방안이 통합 논의 과정에서 명확히 다뤄져야 한다고 강조했다.한편 군의회는 향후 주민 의견 수렴과 연대 활동을 확대하고 주청사가 전남도청으로 명확히 정해질 때까지 강도 높은 대응을 멈추지 않겠다는 입장이다.임형주 기자