서울Pn

검색

서울 생계급여 7% 올라 1인 가구 41만 280

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문사랑상품권 새해 첫 발행…5% 할인

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

동대문구, 2026년 예산 ‘상반기 속도전’…민생

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구, 태릉골프장 주택공급에 “고품격·저밀도 단

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘완도치유페이’로 여행경비 지원 받으세요!

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

완도 여행 관광객 온라인 사전 신청, 경비 최대 10만 원 지원


  •
완도치유페이 안내 포스터.


전남 완도군이 관광 활성화를 위해 ‘힐링하기 좋은 곳, 치유의 섬 완도’를 슬로건으로 ‘완도치유페이’ 개별 관광객 지원 사업을 추진한다.

‘완도치유페이’는 관광객이 완도를 방문해 숙박, 식당, 카페 등에서 경비를 사용 후 일정 요건을 충족하면 완도치유페이(쿠폰) 또는 완도청정마켓 포인트를 지원해 지역에서 사용할 수 있도록 하는 체류형 관광 인센티브 사업이다.

상반기는 2월부터 4월, 하반기는 9월부터 11월까지 연 2회 운영하며, 비교적 관광객 방문 수가 적은 시기에 관광객 유치 및 지역 상권 활성화를 목표로 추진한다.

지원 금액은 영수증을 제출하면 이용 개소 수와 영수증 총합에 따라 10만 원 이상(1개소 이상)은 3만 원, 2개소, 20만 원 이상(2개소 이상)은 6만 원, 30만 원 이상(3개소 이상)은 9만 원을 쿠폰 또는 완도청정마켓 포인트로 받을 수 있다.

특히 금일, 노화, 청산, 소안, 금당, 보길, 생일도 등 도서 지역 여행에는 1만 원을 추가 지원한다.

완도치유페이 쿠폰은 관내 숙박, 식당, 카페, 특산품, 체험장 등 지정된 가맹점에서 사용할 수 있다.

완도치유페이 누리집과 현장 안내소는 2월 1일부터 운영하며, 가맹점은 누리집을 통해 안내할 예정이다.

완도치유페이를 지원받기 위해서는 먼저 완도치유페이 누리집을 통해 사전 여행 계획서를 제출해야 하며 여행 후 개인 SNS에 후기를 업로드하고 현장 안내소(해변공원로84) 또는 완도치유페이 누리집을 통해 경비를 신청하면 심사를 거쳐 인센티브를 지급한다.

완도군은 지난해 처음 시행한 완도치유페이를 통해 관광·경제적 파급 효과를 확인한 만큼 올해도 관광객들에게 다양한 혜택을 제공해 지역 소상공인들의 매출 증대와 경제 활성화를 이끌 방침이다.

이와 함께 지원 조건도 지난해 2인 이상에서 올해부터 1인 이상으로 확대하고, 현장 안내소 원스톱 서비스 제공과 신청 절차 간소화, 가맹점 및 사용처 확대 등으로 늘릴 계획이다.

완도군 관계자는 “지난해 완도치유페이 신청자가 4만 명이 넘게 참여할 정도로 큰 인기를 끌었다”며 “올해도 다양한 완도치유페이 혜택을 통해 완도 여행을 즐기시길 바란다”고 말했다.

한편 지난해 완도치유페이 신청자는 1만 5477개 팀, 4만 3335명에 이르고 있다.

완도 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

성동구, 공공기관 종합청렴도…4년 연속 ‘2등급’

종합청렴도 85.3점, 전국 자치구 중 상위권 기록 조직문화 개선 커피차 이벤트, 청렴필사문 작성 등

137개 구역 동시 정비·동북선 경전철… 매일 달라

이승로 성북구청장

동대문 청년 사장님들은 유니콘 타고 날아오른다[현장

유니콘Ⅱ·휘경열린마루 개관

광진, 청년 500명에 문화생활비 10만원

중위소득 120% 이하 24~49세 새달 1~15일 구청 홈피서 신청

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr