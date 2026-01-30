순천시, ‘시민과의 대화’ 건의사항 320여건 신속 처리 나서

서울Pn

안전교통국 중심
생활민원 건의사항은 설 명절 전까지 처리


  •
2026년 시민과 대화 모습



2026년 시민과 대화에서 노관규 시장이 순천 시정 설명을 하고 있다.


순천시가 올해 ‘시민과의 대화’에서 나온 건의 사항을 속도감 있게 처리한다. 시는 시민과의 대화 현장 건의사항을 신속 처리하기 위해 안전교통국 신속처리반을 가동했다. 시는 지난 5일부터 23일까지 24개 읍·면·동을 순회하며 접수한 건의사항을 분야별로 분류하고, 현장 점검과 즉시 조치를 병행할 방침이다.

이번 시민과 대화 기간에는 총 316건의 건의사항이 접수됐다. 이 중 안전, 도로, 공원, 교통 분야 건의사항은 128여 건이다. 대부분 마을 진입도로 확장, 공원시설물 정비, 보행환경 개선, CCTV 설치 요구 등 생활민원과 관련된다.


  •
왕조 1동 시민과 대화 모습


시는 안전교통국장을 반장으로 안전, 교통, 도로, 공원 4개팀 분야별 3명씩 12명으로 신속처리반을 운영해 시민 불편이 장기간 지속되지 않도록 대응 속도를 높이고 있다.

신속처리반은 시민 안전과 예방에 직결되거나 주민 일상생활에 불편을 초래하는 사안은 설 명절 이전까지 신속하게 해결하기로 했다. 예산이 많이 소요되거나 중장기 검토가 필요한 사업은 세부 계획을 수립한 뒤 필요 예산을 추경에 확보하여 해결해 나갈 방침이다.

이강진 시 안전교통국장은 “시민들이 일상생활에서 불편을 느끼지 않도록 작은 목소리도 경청하고 이행해 나가겠다”고 강조했다.

순천 최종필 기자
