80만명 다녀간 김포 애기봉생태공원 ‘로컬100’ 선정



김포시 애기봉 ‘조강’. 김포시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 김포시는 ‘애기봉평화생태공원’이 문화체육관광부가 주관하는 지역문화 매력 100선, 이른바 ‘로컬100’ 지역 문화공간 부문에 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.로컬100은 정부가 지역의 유산, 예술, 생활양식 등 특색 있는 문화자원을 발굴하고 육성하기 위해 추진하는 사업이다.로컬100 선정으로 애기봉평화생태공원은 2년간 문체부 및 정부차원의 홍보·마케팅 지원을 받으며 대한민국을 대표하는 문화명소로 거듭나게 됐다.‘조강’ 너머 북녘땅을 가장 가까이서 마주할 수 있는 애기봉평화생태공원은 최근 전략적 민관 협력 마케팅 추진으로 글로벌 카페 브랜드 입점 후 세계의 주목을 받았다.또 2023년 10월부터 계절적 특색을 담은 문화 행사들을 실시해 단순한 안보 관광지를 넘어선 ‘평화·문화 복합공간’으로 탈바꿈했다.이에 힘입어 지난해 방문객은 40만명을 기록, 전년 대비 2배 이상 늘었다. 현재 누적 방문객 80만명으로 올해 상반기 내 100만명을 돌파할 것으로 예상된다. 외국인 방문객 비중도 8%에서 14%로 크게 늘었다.애기봉평화생태공원은 2024년도 경기 유니크베뉴 선정, 대한민국 건축문화제 공간문화대상을 수상한 데 이어, 지난해에는 지역개발 우수사례 대상(문체부 장관상)을 받았다.강남주 기자