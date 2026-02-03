80만명 다녀간 김포 애기봉생태공원 ‘로컬100’ 선정

경기 김포시는 ‘애기봉평화생태공원’이 문화체육관광부가 주관하는 지역문화 매력 100선, 이른바 ‘로컬100’ 지역 문화공간 부문에 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.
로컬100은 정부가 지역의 유산, 예술, 생활양식 등 특색 있는 문화자원을 발굴하고 육성하기 위해 추진하는 사업이다.
로컬100 선정으로 애기봉평화생태공원은 2년간 문체부 및 정부차원의 홍보·마케팅 지원을 받으며 대한민국을 대표하는 문화명소로 거듭나게 됐다.
‘조강’ 너머 북녘땅을 가장 가까이서 마주할 수 있는 애기봉평화생태공원은 최근 전략적 민관 협력 마케팅 추진으로 글로벌 카페 브랜드 입점 후 세계의 주목을 받았다.
또 2023년 10월부터 계절적 특색을 담은 문화 행사들을 실시해 단순한 안보 관광지를 넘어선 ‘평화·문화 복합공간’으로 탈바꿈했다.
애기봉평화생태공원은 2024년도 경기 유니크베뉴 선정, 대한민국 건축문화제 공간문화대상을 수상한 데 이어, 지난해에는 지역개발 우수사례 대상(문체부 장관상)을 받았다.
강남주 기자
