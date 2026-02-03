도봉구, ‘자연재해 안전도 진단’ 2년 연속 최고등급

국고(피해복구비) 지원 2% 확보

서울 도봉구는 행정안전부가 주관한 ‘2025년 자연재해 안전도 진단’에서 최고 등급인 A등급을 받았다고 3일 밝혔다. A등급은 전국 지방자치단체 가운데 상위 15%에 해당하는 곳에만 부여되는 최고 등급으로, 도봉구는 지난해에 이어 올해도 A등급을 유지했다.이번 평가 결과에 따라 도봉구는 향후 자연재난으로 피해가 발생해 특별재난지역으로 선포될 경우 국고 피해복구비를 2%포인트 추가로 지원받게 된다. 자연재해 안전도 진단은 자연재해대책법에 따라 전국 228개 시·군·구를 대상으로 지방자치단체의 방재 역량을 종합적으로 평가하는 제도다. 등급은 A부터 E까지 5단계로 구분된다.도봉구는 이번 진단에서 위험요인, 재난관리, 시설관리 등 3개 분야 33개 세부 지표에서 고르게 높은 점수를 받아 최고 등급을 획득했다. 특히 2022년 E등급, 2023년 D등급을 기록한 뒤 2024년 A등급으로 도약한 데 이어 올해도 최고 등급을 유지하며 뚜렷한 상승세를 이어가고 있다.오언석 도봉구청장은 “구민의 안전을 구정 운영의 최우선 가치로 두고 재난과 사고 예방에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.한편 구는 전반적인 재난안전 관리에서도 성과를 내고 있다. 지난달 행정안전부가 발표한 ‘2025년 지역안전지수’에서 범죄 분야 1등급, 생활안전과 자살 분야 2등급을 기록하며 전국과 서울시 평균을 웃도는 평가를 받았다.유규상 기자