‘서울의 길, 종로’ 선포… 11일 종로구민의 날 기념식

정문헌 구청장, 통합 브랜드 선포

홍진영·이찬성이 축하무대 꾸며



정문헌 종로구청장. 종로구 제공

서울 종로구가 오는 11일 오후 3시부터 5시까지 삼봉로 특설무대(삼봉로~종로3길 일대)에서 제31회 종로구민의 날 기념식을 개최한다. 특히 새로운 통합브랜드 정체성인 ‘서울의 길, 종로’가 선포될 예정이다.

종로구 관계자는 “행사의 대미는 통합브랜드 정체성 선포식”이라며 “정문헌 종로구청장이 직접 ‘Jongno : The Way of Seoul 서울의 길, 종로’를 선포하고 통합브랜드가 담고 있는 의미를 설명할 예정”이라고 설명했다.



행사는 식전영상과 서울대학교사범대학부설초등학교 마칭밴드의 축하 공연으로 시작해 경복고등학교 ‘글리’ 앙상블 OB의 애국가 제창, 내빈 소개, 종로구민상 시상, 정문헌 구청장의 기념사와 내빈 축사, 구민의 날 퍼포먼스, 통합브랜드 정체성 선포 순으로 이어진다. 축하무대에는 가수 홍진영과 이찬성이 오른다.



또 이날 오후 1시부터 6시까지 종로구 공식 SNS(종로TV, 블로그, 인스타그램, 카카오톡) 가운데 1개 채널 이상을 구독하고 행사 영상에 ‘좋아요’를 누르거나 댓글을 작성하면 담당자 확인 후 캐리커처 그치기, 칠보그립톡 만들기, 페이스페인팅, 풍선아트 체험 프로그램에 참여할 수 있다.



정 구청장은 “31번째를 맞이한 종로구민의 날을 기념해 종로를 아끼고 사랑하는 모든 이들의 마음을 하나로 모으는 의미 있는 시간을 갖고자 한다”라며 “종로구민 모두가 화합하고 단결하는 이날 행사에 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.

서유미 기자