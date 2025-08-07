서울시, 1년 반 동안 도로변 곳곳에 2180개 정원 조성…한뼘정원·교통섬정원 등

정원 도시 서울 완성을 위한 전략

내년까지 30만㎡ 규모로 확대 조성



서울 동작구 여의대방로에 위치한 가로 정원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 지난 1년 6개월간 도로변 곳곳에 2180개의 정원을 조성했다고 7일 밝혔다. 보행로변 ‘가로정원’, 가로수 아래 ‘한뼘정원’, 도로 중간 ‘교통섬정원’ 등을 만들었으며 총면적은 15만 3298㎡에 이른다.먼저 종로구 새문안로 등 143곳(12만 8780㎡)에 가로정원을 조성했다. 보도와 차도 사이의 가로정원은 그동안 ‘띠녹지’라는 이름으로 일률적으로 나무를 심어왔다. 다만 2023년 5월 ‘정원도시 서울’ 조성 계획 발표 후부터는 계절마다 색다른 매력을 느낄 수 있는 다채로운 꽃과 식물을 심었다.가로수 아래 한뼘정원은 중구 세종대로 일대와 서울광장 등 유동 인구가 많은 도심권에 1960곳이 만들어졌다. 단조로운 가로수 보호판 대신 꽃과 식물을 심은 작은 공간으로, 도심 거리를 걸으며 아기자기한 정원을 감상할 수 있다.교통섬정원은 종로구 혜화로, 성북구 한천로 일대 등 77곳의 교차로 사이 중앙분리대와 회전교차로 등에서 만나볼 수 있다. 회색 콘크리트 바닥을 정원으로 바꿔 보행자는 물론 운전자들에게도 녹지 공간을 제공한다.이 정원은 운전자, 보행자 등 시민들이 생활 속에서 가장 쉽게, 자주 만날 수 있는 도로변 곳곳에 작지만 많이 조성하는 것에 중점을 뒀다. 개별적 녹지공간을 넘어 서울을 하나의 정원으로 유기적으로 연결하는 ‘가든 커넥터’(Garden Connector)를 실현하기 위함이라고 시는 설명했다.이수연 서울시 정원도시국장은 “서울 어디서든 5분 거리 내 도로 등에서 만날 수 있는 일상의 정원을 내년까지 약 30만㎡까지 확대하겠다”고 말했다.유규상 기자