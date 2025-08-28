‘신통기획’ 업고 자양·중곡동 재개발 속도 내는 광진

자양4동 A구역 2999가구 대단지로

중곡4동 신향빌라 재건축 등도 순항

서울 광진구는 자양동, 중곡동 등의 신속통합기획 주택재개발사업이 속도를 내고 있다고 27일 밝혔다.김경호 광진구청장은 “광진구에는 도로, 주차장, 공원 등 기반시설이 부족한 노후된 저층 주거지가 많아 주거환경을 하루빨리 개선해야 한다”며 “재개발, 재건축 등 정비사업을 통해 낙후된 주거환경이 개선될 수 있도록 적극 지원하고 있다”고 설명했다.광진구에서는 자양4동 A구역 주택재개발사업 등 5개 신통기획이 진행 중이다. 먼저 자양4동 A구역은 최고 49층에 2999가구 규모의 한강변 대단지로 탈바꿈할 전망이다. 자양동 57-90 일대 면적은 13만 9130㎡이다. 단독주택과 다세대주택이 혼재돼 있다. 지난달 정비계획 결정 및 정비구역 지정 고시를 완료했고 조합 설립을 위한 절차를 준비 중이다.지난달 정비계획 변경 결정고시를 마친 중곡4동 신향빌라 재건축사업은 주민 의견을 적극 반영했다. 제2종 일반주거지역 7층 높이 제한을 폐지하고 최고 20층에 339가구 아파트로 거듭난다는 계획이다.지하철 5호선 광나루역 역세권의 광장동 극동아파트는 정비계획 입안을 위한 주민공람, 주민설명회 등의 절차를 거치고 있다. 올해 말 정비구역 지정, 정비계획 결정을 목표로 추진 중이다. 국토교통부의 안전진단 기준 변경 이후 안전진단을 통과한 최초의 서울 한강변 아파트다.자양동 227-147은 지난해 말 신통기획 후보지로 선정돼 가이드라인 수립을 위한 절차를 거치고 있다. 중곡동 254-15도 지난 2월에 후보지로 선정됐다.서유미 기자