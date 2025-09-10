‘장애인의 최고 복지는 일자리’···GH, 중증장애인 5명 인턴 채용



경기주택도시공사(GH)는 중증장애인을 위한 ‘맞춤형 공감채용’ 방식으로 인턴사원 5명을 신규 채용했다고 10일 밝혔다. 출퇴근이 어려운 중증장애인을 위해 근무 형태와 환경을 맞춤형으로 설계하고, 직무도 다양화했다.채용된 인턴사원은 전원 집에서 근무한다. 주요 업무는 ▲온라인 콘텐츠 품질 관리 ▲정부 정책 및 유관기관 사례 수집·정리 ▲디자인물 제작 등으로 앞으로 7개월간 GH 각 부서의 업무를 지원한다.GH는 장애인의 이동 불편을 고려해 기존 대면 면접 대신 온라인 화상 면접으로 진행했다. 응시자는 자택에서 본인이 사용하는 보조기기를 활용해 면접에 참여할 수 있었고, 의사소통이 어려운 응시자에게 수어 통역 서비스를 제공했다.GH는 모든 지원자에게 면접 결과와 무관하게 ‘개인별 역량 분석 보고서’를 제공했다. 보고서는 별도로 참여한 역량 면접 전문가가 분석한 지원자별 강·약점에 대한 피드백으로 구성돼 있어, 실질적인 취업역량 향상에 도움을 줄 것으로 기대된다.또 인턴십의 재택근무 특성에 맞춰 클라우드 기반의 모바일 앱을 활용한 온라인 근태관리 시스템을 새롭게 도입했다.한편 GH는 2023년부터 ‘포용 인턴십’ 제도를 운영하며 중장년층과 장애인 등 취업 취약계층의 사회 진입을 지원해왔다. 지난 3년간 베이비부머 인턴 73명, 장애인 인턴 5명 등 총 78명을 채용했고, 올해는 중증장애인을 위한 별도 인턴십 프로그램을 처음으로 도입했다.이종선 사장 직무대행은 “이번 중증장애인 인턴십은 단순한 채용을 넘어, 공공기관이 추구해야 할 공감채용의 방향을 제시했다”며, “앞으로도 누구나 일할 수 있는 포용적 일자리 모델을 지속적으로 개발해 공기업으로서의 사회적 책임을 다하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자