김옥순 경기도의원, 청소년 시설 서비스 향상 및 지역 현안 간담회 개최



김옥순 의원(환경위원회)이 23일 경기도의회 의왕 상담소에서 전천성 청소년재단 사무국장과 윤여원 청소년수련관장 등 관계자들과 관계자들과 간담회를 열고 청소년 시설 서비스 향상 및 지역 현안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)



김옥순 의왕시 청소년재단 관계자들과 간담회를 마치고 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 도시 환경위원회 김옥순 의원(더불어민주당, 비례)은 23일 경기도의회 의왕 상담소에서 의왕시 청소년재단 사무국장 전 천성과 의왕시 청소년수련관 관장 윤 여원 등 관계자들과 함께 청소년 시설 서비스 향상 및 지역 현안 활성화 방안을 위한 간담회를 개최했다.이날 간담회는 의왕 고천 지역과 오전 주택 지구 개발로 인해 청소년 활동 및 상담 수요 증가를 예측하고, 청소년들이 더 나은 환경에서 자신들의 꿈들을 펼칠 수 있도록 마련되었다. 특히, 의왕시 청소년수련관 주변 공사 완공에 맞추어 청소년 활동 공간, 참여 공간, 옥상을 이용한 야외 체험 공간 구성 등 의왕시 청소년수련관이 의왕시 청소년들의 구심점이 될 수 있도록 각별한 관심을 요청했다. 참석자들은 현재 의왕시 청소년들이 직면한 문제점들을 공유하고, 실질적인 지원 방안을 위한 다양한 의견을 자유롭게 교환했다.김옥순 의원은 “의왕시에서 자라고 성장하는 미래의 주역인 청소년들이 활동하는 데 어려움이 없도록 지원하고, 다양한 활동과 체험을 할 수 있도록 적극 노력해 나가겠다.”고 말했다.의왕시 청소년재단 관계자들은 “청소년을 위해 의회와 지자체의 깊은 관심에 감사드린다”며, 기대를 표했다.경기도의회는 이번 간담회에서 나온 의견들을 자세히 검토하여 구체적인 지원 방안을 마련하고, 미래의 주역인 청소년들을 위해 노력할 계획이다.경기도의회 의원들은 지역 상담소를 통해 주민들의 입법·정책 관련 건의 사항이나 생활 불편 등을 수렴하고 관계 부서와 논의하는 소통의 장으로 활용하고 있다. 경기도의회 의왕상담소는 의왕시 왕곡로 10 덕우빌딩 503호에 위치하며, 평일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다(☎ 031-477-7745).온라인뉴스팀