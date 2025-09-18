서울Pn

검색

금천, 상습정체 G밸리 교통체계 개선

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

문화예술인·주민 소통하는 강동 ‘문전성시’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

사회적경제, 일상에 스며드는 강남

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

자연·예술 어우러진 문화정원 축제…도심 속 구로G

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

[포토] 한강버스 기다리는 오세훈 서울시장

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기


서울시의 첫 수상 대중교통인 한강버스가 18일 오전 11시부터 정식 운항을 시작했다.

한강버스는 총 8척의 선박이 마곡-망원-여의도-옥수-압구정-뚝섬-잠실 7개 선착장, 28.9㎞를 오간다. 마곡에서 잠실까지 모두 7개 선착장, 28.9km 구간을 오가며 운항 초기엔 오전 11시부터 밤 9시 37분까지 하루 14회 운항한다.

다음 달 10일부터는 왕복 30회로 증편 운항하며, 평일에는 오전 7시부터 밤 10시 30분까지, 주말에는 오전 9시 30분부터 밤 10시 30분까지 운항한다.

또 마곡, 여의도, 잠실 등에만 서는 15분 간격의 급행 노선도 다음 달 10일부터 운항할 예정이다. 시는 10월 말 이후에는 4척을 추가로 인도해, 총 12척으로 왕복 48회 확대 운항할 계획이라고 밝혔다.

이용 요금은 3000원이며, 기후동행카드에 5000원을 추가하면 무제한 탑승이 가능하고 환승 할인도 받을 수 있다.

사진은 한강버스 정식 운항 시작일인 18일 오전 한강 여의도 선착장에서 오세훈 서울시장이 한강버스를 기다리고 있다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

장애인 일자리 年 1만 2000개… “서울 위한 투

市 ‘장애인 일상 활력’ 5개년 계획

광진구, 3년 연속 ‘청년친화헌정대상 소통대상’ 수

청년들의 목소리를 정책에 꾸준히 반영한 소통행정

서대문구, 6년 연속 청년친화헌정대상 수상…“전국

노원구, 추석맞이 고흥 직거래장터·전남 직거래장터

합리적인 가격에 산지 농축수산물 직송 귀농·귀촌 상담, 전통문화 체험, 시식행사까지

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr