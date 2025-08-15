양천구, 가을의 낭만…‘어르신 맞춤’ 제38회 양천장수문화대학 운영

신월1~7동, 신정2~7동 등 총 12개 동

문화·교양·건강복지·야외 현장학습 등



지난 37기 양천구 목2동 양천장수문화대학 ‘야외 현장 학습’에 참여한 어르신들. 양천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구는 다음 달부터 ‘제38기 양천장수문화대학’을 운영한다고 15일 밝혔다. 초고령화 시대를 맞아 어르신들의 활기찬 노후생활과 건강한 일상을 응원하기 위해서다.양천장수문화대학은 2004년부터 시작된 전국 최초 어르신 특화 프로그램이다. 구에 거주하는 어르신들을 대상으로 지금까지 2만 2100여 명의 수료생을 배출했으며, 지난 봄학기(37기)에는 7개 동(목1~5동, 신정1동, 신정3동)에서 어르신 220여명이 수료했다.가을학기 과정은 다음 달 1일부터 오는 11월 26일까지 12개 동(신월1~7동, 신정2~7동)에서 주 1회 10주 과정으로 확대해 진행된다. 구에 거주하는 60세 이상 어르신이라면 누구나 참여 가능하며, 동별 일정에 맞춰 동주민센터 전화 또는 방문 접수를 통해 신청할 수 있다.이번 주제는 “가을의 낭만, 배움의 결실을 맺는 장수문화대학”이다. 지역 특성과 어르신 수요를 반영한 동별 특색 있는 강좌를 마련해 문화, 교양, 건강복지, 디지털 역량강화, 야외 현장학습 등 다채로운 프로그램으로 구성했다. 교육과정 후에는 통합수료식도 열린다.이기재 양천구청장은 “장수문화대학은 어르신들의 삶에 활력을 불어넣는 소중한 배움터”라며 “이번 가을학기에도 어르신들이 새로운 낭만을 느끼고, 의미 있는 배움의 결실을 맺을 수 있기를 희망한다”고 말했다.유규상 기자