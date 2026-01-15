종로구, 100세 장수 축하금 50만원…“백세시대 어르신 복지 강화”

굿라이프 챌린지 2회·마음든든보험 등



서울 종로구는 백세시대를 맞아 올해도 100세 어르신에게 장수축하금을 지급한다고 15일 밝혔다.종로구는 “장수축하금은 어르신의 건강을 기원하고 부모님을 부양하는 가족들을 격려하는 사업”이라고 설명했다. 대상은 종로구에 1년 이상 주민등록을 두고 거주하며 100세가 된 주민이다. 현금 50만원을 지급한다.신청은 본인이나 직계존비속이나 배우자 등 부양의무자가 동주민센터에 필요한 서류를 제출하면 된다.종로구는 그 밖에도 백세시대에 걸맞은 어르신 복지사업들을 준비했다.홀로 거주하는 65세 이상 주민을 위한 친구 찾기 프로그램 ‘종로 굿라이프 챌린지’는 올해 상하반기 두차례 열린다. 참여 대상을 서울 전역으로 확대한다.65세 이상 저소득층을 위한 ‘종로 취약계층 어르신 마음든든 보험’도 운영한다. 최대 200만원의 장례지원금과 교통상해 입원비, 응급실 내원 진료비, 상해 수술비 등을 보장한다.고지대가 많은 창신동과 이화·충신동 65세 이상 주민을 위한 ‘어르신 돌봄카’도 오전 9시부터 오후 6시까지 운행한다.정문헌 구청장은 “백세시대에 오래 사는 것만큼 중요한 건 즐겁게 사는 것”이라며 “어르신 한 분 한 분이 종로에서 건강하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 다방면으로 노력하겠다”고 말했다.김주연 기자